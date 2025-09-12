CANAL RCN
Miguel Ayala regresó a los escenarios tras pasar dos semanas secuestrado: video

El hijo de Giovanny Ayala volvió a presentarse en una tarima, luego de que fuera víctima de un caso de secuestro tras presentarse en El Tambo.

diciembre 09 de 2025
07:20 a. m.
El pasado 2 de diciembre, se confirmó que el Gaula de la Policía logró efectuar el rescate de Miguel Ayala y su tour manager Nicolás Pantoja, luego de que ambos fueran secuestrados el 18 de noviembre en la vía Panamericana a la altura de Cajibío, Cauca.

Este hecho se presentó cuando los jóvenes se dirigían al aeropuerto de Palmira tras una presentación en el municipio de El Tambo. Fueron interceptados por hombres armados y los privaron de la libertad con fines extorsivos, pues al parecer pedían más de 7.000 millones de pesos por la liberación.

Miguel Ayala volvió a presentarse en una tarima

El hijo de Giovanny Ayala se reencontró con su familia y luego de pasar por exámenes médicos para confirmar su estado de salud. Posteriormente, se pudo presentar nuevamente en un escenario musical, haciendo lo que más le gusta.

A través de una publicación en Instagram, Miguel Ayala confirmó que pudo cantar nuevamente en un concierto, esta vez acompañado por su padre. En medio de la presentación, se dieron un emotivo abrazo, tras poder compartir nuevamente estos momentos tras semanas de zozobra.

Miguel Ayala y los detalles de su secuestro

En diálogo con 'Buen Día Colombia' del Canal RCN, Miguel Ayala comentó que sintió mucha gratitud con las autoridades que le permitieron volver a encontrarse con su familia. "No lo podía creer, era una situación horrible".

"Eso lo fue más duro y lo más triste, no saber de mi familia. Ni una llamada, ni una razón, a nosotros nos dijeron que llamaban día de por medio, pero me vine a enterar que solo los llamaron dos veces en 15 días", añadió.

