¿Cuándo armar el árbol de Navidad? la fecha que atraería la buena suerte

Se acerca diciembre, uno de los meses más alegres y nostálgicos del año.

La temporada decembrina es un momento en el que las familias se reúnen, comparten celebraciones tradicionales, intercambian regalos y comienzan a decorar sus hogares. En este contexto, el Feng Shui ofrece recomendaciones para escoger el momento más adecuado para armar este símbolo tan representativo.

Algunas familias también consideran las fases de la Luna para iniciar actividades simbólicas. En diciembre de 2025, estas serán: Luna Llena (4 y 5 de diciembre), Cuarto Menguante (11), Luna Nueva (20) y Cuarto Creciente (27).

La Luna Llena es considerada la fase más propicia para actividades relacionadas con la renovación y la atracción de buena energía.

¿Cuál es la fecha ideal para armar el árbol de Navidad?

Para 2025, el Feng Shui recomienda instalar el árbol durante los primeros días de diciembre, coincidiendo con la Luna Llena del 4 o 5 de diciembre. Se considera un momento favorable para iniciar actividades que buscan activar intenciones de crecimiento, prosperidad y armonía en el hogar.

De acuerdo con esta tradición, decorar durante la Luna Llena ayuda a generar un flujo energético más equilibrado y positivo dentro de la casa.

¿Dónde colocar el árbol de Navidad?

Según el Feng Shui, la ubicación del árbol es fundamental. Aquí algunas recomendaciones: