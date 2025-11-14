¿Por qué los colombianos adelantan la decoración de Navidad? esto revela la psicología

Muchos de los colombianos adornan su hogar de Navidad antes de que llegue el mes de diciembre, pero, ¿qué significa realizar esta práctica?

Este es el significado de adornar la Navidad antes del mes de diciembre

Faltan pocas semanas para que llegue la época más importante del año: La Navidad y con ello, llegan varias celebraciones y festividades. Inicialmente, se celebra el 7 de diciembre con la llegada del día de las velitas, una vigilia de la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

Semanas antes de diciembre, muchas personas comienzan a decorar sus hogares para recibir la temporada navideña. Sin embargo, no faltan quienes se quejan por lo “temprano” que llega la Navidad, lo que ha llevado a varios expertos a explicar las posibles razones detrás de este comportamiento.

Según la psicóloga Carmen Harra, citada por Daily Mail, colocar las decoraciones navideñas desde noviembre podría revelar emociones ocultas y ciertos rasgos de personalidad, incluso vinculados al narcisismo.

Los narcisistas tienen una sensación de gran satisfacción al ser el centro de atención, al ser elogiados y aplaudidos, comentó la doctora.

Esta conducta se encuentra relacionada por la admiración a uno mismo que se manifiesta en la necesidad constante de validación y en la falta de empatía hacia los demás.

Es por ello, que realizar la decoración antes del mes de diciembre es una forma de que los allegados sientan admiración por las decoraciones y distintos elementos que hay en el hogar.

Otros expertos mencionan que decorar la Navidad antes de tiempo es una forma de "llenar un vacío", para camuflar las emociones.

Por otro lado, Steve McKeown, psicoanalista responsable del análisis, explicó que este comportamiento tiene raíces en nuestras experiencias de la niñez. “La decoración es un ancla a las viejas emociones que tenemos de nuestra infancia, por lo que al poner esas decoraciones con antelación, nuestra emoción se extiende, pues traemos a la mente esos recuerdos felices”