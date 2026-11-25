La temporada navideña en Colombia ya inició con los primeros alumbrados en algunos centros comerciales de la ciudad, y los bogotanos esperan con ansias esta época del año para salir en familia o con amigos a disfrutar de la gran variedad de planes que ofrece la capital del país.

El Cerro de Monserrate, siendo uno de los principales puntos turísticos de la ciudad, se ha caracterizado por iluminarse con diferentes temáticas durante la temporada de diciembre y ya se convirtió en un tradicional destino para ver un gran espectáculo de luces.

Alumbrado navideño en Monserrate: programación y fecha de encendido

Inspirado en el entorno natural de la Cordillera de los Andes, el próximo viernes 27 de noviembre a las 5:30 p. m. será el gran lanzamiento del alumbrado navideño del Cerro de Monserrate y se podrá disfrutar hasta el 11 de enero de 2027.

'Cordillera de los Andes, la maravilla que nos une' es el lema del alumbrado del 2026, en el que los asistentes podrán disfrutar de diferentes espacios desde que llegan a la zona de compra de tiquetes.

La Montaña de los Siete Colores y Machu Picchu en Perú, el Salar de Uyuni de Bolivia, el volcán Cotopaxi de Ecuador, las Torres del Paine de Chile, el glaciar Perito Moreno de Argentina y el desierto de Atacama en Chile serán algunos de los paisajes que se podrán vivir a través de la experiencia subiendo al Santuario, donde los asistentes podrán encontrar un mural con imágenes de la Cordillera de los Andes.

Programación del alumbrado navideño de Monserrate en diciembre

El Cerro de Monserrate tiene programadas las siguientes actividades para la época de navidad:

Espectáculos “Navidad por los Andes” y “Navidad a la colombiana”: muestra de danza de los países andinos: 5, 12 y 19 de diciembre y 9 de enero.

Comparsas navideñas: 29 de noviembre; 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 27 y 29 de diciembre y 3, 7 y 10 de enero.

Personajes luminosos: 9, 16, 23 y 26 de diciembre y 2 de enero.

De igual forma, informaron que el alumbrado estará disponible en el horario de 5:30 p. m. a 11:59 p. m.