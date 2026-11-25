Un atraco masivo dejó a diez pasajeros de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) como víctimas de la delincuencia en Bogotá. El hecho ocurrió sobre la carrera 68, metros antes de la calle 26.

Atraco masivo en SITP: esto se sabe

Según el relato de las víctimas, tres hombres con el rostro cubierto y armados con cuchillos abordaron el vehículo del SITP mientras este quedó atrapado en medio del tráfico.

Los delincuentes comenzaron inmediatamente a despojar a los pasajeros de sus pertenencias personales, generando momentos de profundo temor entre quienes se encontraban en el bus.

Una de las víctimas describió la situación como momentos de intenso miedo y reveló detalles de cómo se desarrolló el robo en plena vía pública.

“Antes de llegar al paradero tres individuos fuerzan la puerta y estábamos como 10 personas en el bus. Esta vez el bus estaba un poco solo. Las amenazas empezaron y los momentos que se vivieron fueron tensionantes", indicó una de las víctimas identificada como Isabela Alarcón.

También aseguró que los delincuentes se acercaron a cada uno de los usuarios que tenían maletines, celulares, entre otros elementos.

“Todos los que tenían maletas, celulares, relojes, empezaron a atracarlos. Yo en mi caso tenía el celular por fuera, alcancé a esconderlo, pero se dieron cuenta y me lo pidieron”, añadió Alarcón.

La joven asegura que intentó evitar que le hurtaran su celular y que incluso forcejeó con el delincuente, pero que el sujeto le lanzó una amenaza contundente. “Yo empecé a forcejear con él, pero me dijo dámelo o te disparo entonces me tocó entregárselo”.

Según su testimonio, los demás pasajeros asaltados manifestaron su inconformidad ante la ausencia de respuesta inmediata tras el hurto y aseguraron sentirse solos en medio del proceso de denuncia.

Víctimas de atraco masivo denuncian falta de acompañamiento

“No hay acompañamiento en ningún sentido ni de Transmilenio, ni de la Alcaldía de la ciudad, de seguridad, absolutamente nada”, agregó.

Las autoridades competentes ya se encuentran investigando el caso y están siguiendo la pista de varios delincuentes que operan en el corredor de la carrera 68.

Según información preliminar, estos criminales estarían aprovechando las obras de Transmilenio que se adelantan en el sector, así como la escasa iluminación de la zona, para cometer estos atracos contra usuarios del transporte público.