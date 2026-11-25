Jefferson Daniel Rodríguez, el creador de contenido reconocido como 'Qué Pasa Pri', confirmó en los últimos días que una biopsia había detectado cáncer en su cerebro.

Este influencer colombiano acudió de emergencia al médico en septiembre de 2026 debido a que comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza y, luego de una serie de exámenes exhaustivos, le encontraron un tumor cerebral.

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Tras ese diagnóstico, tuvo dificultades para encontrar un neurocirujano, pero en octubre de 2026 pudieron realizarle la intervención quirúrgica que necesitaba.

Además, en las últimas horas, 'Qué Pasa Pri' reapareció en las redes sociales y compartió nuevos detalles de cómo está avanzando su proceso médico.

Este fue el mensaje de 'Qué Pasa Pri', el reconocido influencer de Colombia, tras revelar que tiene cáncer cerebral

El martes 24 de noviembre, 'Qué Pasa Pri' subió un par de historias desde el gimnasio e indicó que su evolución física y cognitiva está siendo positiva.

"Hoy nos toca día de terapia física y le estamos metiendo sabroso, pero suavecito. Cada día vamos a evolucionar más a trabajar duro", dijo el creador de contenido en un video.

"Mi evolución física, cognitiva y espiritual me sorprende cada día. Estoy recuperando mis fuerzas, fortaleciendo mi mente y aferrándome más a Dios. O me sano, o me sano: lo declaro con fe en el nombre de Dios. Mi mejor versión está por llegar", añadió.

¿Cuál ha sido la reflexión de 'Qué Pasa Pri' tras su diagnóstico de cáncer cerebral?

En su cuenta de Instagram, 'Qué Pasa Pri' anunció un documental que creó y aseguró que no se rendirá tras el diagnóstico, sino que sus sueños continúan intactos.

"Llevo siete años creando contenido y todavía tengo muchos sueños por cumplir. La enfermedad no me frenó, sino que solo me puso a descansar", escribió el influencer.

"Grabar este documental fue mi refugio en medio del miedo y lo que me ayudó a mantener intacta mi fe en que sobreviviría a una cirugía cerebral. Me voy a recuperar y regresaré con más fuerza, nuevas ideas y grandes proyectos", agregó.