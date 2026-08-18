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¿Cuándo se estrena el documental 'Ayuno y cenizas' sobre jóvenes, drogas y teatro?

Cuatro jóvenes bogotanos comparten testimonios sobre consumo de bazuco mientras ensayan Edipo Rey en el segundo largometraje de Rodrigo Dimaté.

¿Cuándo se estrena el documental 'Ayuno y cenizas' sobre jóvenes, drogas y teatro?
Foto: diseñada por Magnific / suministrada a Noticias RCN.

Noticias RCN

agosto 18 de 2026
12:03 p. m.
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El próximo 20 de agosto llega a las salas de cine colombianas 'Ayuno y cenizas', un documental que entrelaza el drama clásico griego con las realidades urbanas de Bogotá. La película sigue a cuatro jóvenes —Fabián, Andrés, Dairon y Daisson— mientras comparten sus experiencias con el consumo de drogas y ensayan la obra 'Edipo Rey' en las montañas de la capital colombiana.

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Dirigida por Rodrigo Dimaté, esta producción de Quo Cine presenta una propuesta cinematográfica que utiliza el teatro como vehículo para explorar problemáticas sociales. Los protagonistas narran sus vivencias marcadas por el bazuco, al tiempo que interpretan el clásico de Sófocles, estableciendo un diálogo entre los dilemas antiguos sobre destino y voluntad, y las realidades contemporáneas de los barrios bogotanos.

"En las montañas de Bogotá, Edipo no es un personaje del pasado, es una pregunta actual sobre el destino, sobre cómo llevar el rumbo de la propia vida", explica la sinopsis de la película.

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La esencia del documental 'Ayuno y cenizas'

La película recurre a la mezcla de lenguajes, donde el testimonio se manifiesta tanto en palabras como en imágenes: manos, rostros, gestos y arquitectura urbana que documentan la cotidianidad de estos jóvenes.

El documental se aparta de los prejuicios habituales sobre el consumo de sustancias, ofreciendo retratos cercanos e íntimos.

"Se trata de una película sobre las dificultades inesperadas que cualquier familia puede llegar a enfrentar", señalan sus creadores, recordando que los cambios de fortuna no respetan épocas ni condiciones sociales.

Esta es la segunda colaboración entre Rodrigo Dimaté y María Jimena Barreto, cineastas de Quo Cine que desde hace más de una década trabajan con artistas de diferentes localidades de Bogotá. La idea de conformar un grupo de teatro con raperos y conectar a los héroes clásicos con las realidades urbanas surgió de estos intercambios creativos.

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¿Dónde se proyectará el documental 'Ayuno y cenizas'?

'Ayuno y cenizas' completa una sinfonía urbana iniciada con 'Tres lunas nuevas', estrenada en 2024. Ambas obras proponen un recorrido por los parajes bogotanos y las ilusiones y desengaños de la juventud colombiana.

El estreno nacional incluirá proyecciones en Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Manizales, Tunja, Sogamoso, Yopal y Barranquilla, entre otras ciudades. Como parte de las actividades de lanzamiento, se proyectarán también 'Tres lunas nuevas' y la antología de cortometrajes 'Asuntos sobre anomalías y fantasmas'.

El trabajo de Quo Cine ha contribuido a ampliar una mirada más sensible hacia el barrio y las dinámicas urbanas. "En nuestro cine emerge toda la vida que se pasa por alto en el afán de los días y la indiferencia", destacan fuentes cercanas a la producción.

Para información sobre fechas y horarios en todo el territorio nacional, se puede consultar la programación en la cuenta de Instagram @dantacine.

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