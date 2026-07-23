'Con los ojos puestos en los océanos', el documental de cómo Tumaco reconstruye con historias la identidad marina

El Pacífico colombiano tiene una nueva ventana para mostrarse al mundo. La Dirección General Marítima (Dimar) y la sociedad portuaria de Tumaco Pacific Port presentaron el documental 'Con los ojos puestos en los océanos', una producción que recorre este territorio para contar, desde las voces de sus habitantes, cómo el océano define la identidad, economía y futuro de miles de familias.

La producción audiovisual reúne testimonios de pescadores artesanales, mujeres concheras, docentes, estudiantes, científicos, autoridades locales y representantes del sector privado.

Todos coinciden en proteger el océano significa proteger la historia, el bienestar y las oportunidades de desarrollo de las comunidades que dependen de él, así lo explicó el Capitán de Navío Juan Carlos Olarte, subdirector de desarrollo marítimo.

Más que un registro audiovisual, el documental refleja el trabajo que desarrolla la Autoridad Marítima Colombiana para fortalecer la investigación científica marina, la seguridad integral marítima y la apropiación social del conocimiento, integrando la experiencia de las comunidades con el desarrollo científico y tecnológico que lidera la entidad.

La esencia del documental 'Con los ojos puestos en los océanos'

A lo largo del documental se destacan las capacidades científicas de la Dimar para generar información técnica que apoya el ordenamiento marino-costero, la elaboración de cartas náuticas, los pronósticos meteomarinos y otras herramientas fundamentales para la seguridad de la navegación y la planificación del litoral Pacífico.

El audiovisual muestra cómo la educación ambiental y la divulgación científica permiten acercar el conocimiento oceanográfico a niños, jóvenes y comunidades costeras, despertando vocaciones científicas y fortaleciendo el sentido de corresponsabilidad frente a la conservación de los ecosistemas marinos.

La producción también resalta las acciones desarrolladas junto a entidades públicas, organizaciones sociales, academia y empresa privada para recuperar playas, restaurar ecosistemas de manglar y promover prácticas sostenibles que contribuyen a la resiliencia ambiental del territorio.

"Ver a nuestra comunidad, a nuestros pescadores y jóvenes, ser protagonistas de esta historia nos llena de orgullo. Este trabajo conjunto demuestra que, cuando el conocimiento científico de la Dimar se suma a la visión de quienes habitamos este territorio, logramos una gestión del Pacífico más consciente", destacó Guillermo Londoño, gerente general de la sociedad portuaria de Tumaco Pacific Port.

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¿Qué busca el documental 'Con los ojos puestos en los océanos'?

La producción audiovisual concluye con una invitación a reconocer el océano como un patrimonio natural que conecta a Colombia con el mundo y cuya protección depende del compromiso conjunto de autoridades, comunidades y ciudadanía.

De acuerdo con Londoño, el compromiso es "seguir impulsando proyectos que protejan el ecosistema mientras garantizamos bienestar para las familias que dependen del mar", al referirse a la importancia de sumar esfuerzos entre instituciones, comunidades y sector productivo para consolidar un desarrollo marítimo responsable y sostenible.