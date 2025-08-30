CANAL RCN
¿Cómo votar en Miss Universe Colombia 2025? Guía completa del reality

El público ya puede apoyar a su candidata favorita en Miss Universe Colombia 2025. Conoce el proceso de votación,

Miss Universe Colombia 2025 reality
FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

agosto 30 de 2025
09:45 p. m.
El reality Miss Universe Colombia 2025 abrió oficialmente sus votaciones y el público tiene la oportunidad de respaldar a la candidata que mejor represente la belleza, la elegancia y la inteligencia de la mujer colombiana.

El proceso es sencillo y accesible: basta con ingresar al portal missuniversecolombia.co, seleccionar a la participante favorita, confirmar el voto y repetir la acción cada cuatro horas. Esta dinámica convierte al público en protagonista, ya que cada voto puede marcar una diferencia clave en el camino hacia la gran final.

Las 29 candidatas oficiales del reality

Este año son 29 las participantes que representan con orgullo la diversidad cultural y geográfica de Colombia.

  • Rebeca Castillo (Amazonas)
  • Vanessa Pulgarín (Antioquia)
  • Adriana Hernández (Arauca)
  • Marvelis Watson (Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina)
  • Nayla Piña (Atlántico)
  • Mariana Morales (Bogotá)
  • Clara Cortés (Bolívar)
  • Mabell Sánchez (Boyacá)
  • Yenniffer Loaiza Zamora (Caldas)
  • Cindy Vásquez (Caquetá)
  • Marlyn Dinas (Cauca)
  • Marcela Brand (Cesar)
  • Dayana Angulo (Casanare)
  • Yorladis Gutiérrez (Chocó)
  • Lizeth Cueter (Córdoba)
  • Isabela Córdoba (Cundinamarca)
  • Adriana Lucía Risco (Huila)
  • Sofía Donado (Magdalena)
  • Eilan Jusin Sosa (La Guajira)
  • Ana Tavera (Meta)
  • Cavylla Valencia (Nariño)
  • Natalia Bayona (Norte de Santander)
  • Brenda Bedoya (Putumayo)
  • Michel González (Quindío)
  • Ángela Arcila (Risaralda)
  • Gloria Mutis (Santander)
  • Ariana Alfaro (Sucre)
  • Eliana Duque (Valle del Cauca)
  • Carolina Hernández (Tolima)

Cada una de las candidatas llega con preparación, talento y determinación, buscando conquistar la corona que les abrirá el camino hacia Miss Universo.

Un formato reality con alto nivel de exigencia

El certamen se desarrolla en formato reality show, con una duración de diez episodios de dos horas cada uno, transmitidos los sábados y domingos de 8:00 a 10:00 p. m. bajo la conducción de Claudia Bahamón.

Durante el programa, las participantes enfrentarán pruebas de cultura general, inglés, pasarela, etiqueta, modelaje, medios de comunicación y actividades físicas, con el fin de evaluar integralmente sus habilidades y preparación.

La dinámica de votación y elección de semifinalistas

La competencia combina la evaluación del jurado y el voto del público. En la gala final se seleccionarán 16 semifinalistas mediante un sistema mixto: seis por elección del público, cinco por decisión del jurado y cinco de acuerdo con los puntajes acumulados en el reality. Posteriormente, el grupo se reducirá a seis finalistas que deberán responder preguntas en vivo y participar en pruebas decisivas para definir a la reina, virreina y princesas.

