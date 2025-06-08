CANAL RCN
¿Cuándo y en dónde se verá el eclipse más largo del 2025?: conozca los detalles

El fenómeno es considerado como uno de los eventos astronómicos más esperados por los curiosos.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 06 de 2025
06:01 p. m.
Los eclipses solares ocurren cuando la luna pasa entre el sol y la tierra, generando un bloqueo total o parcial de la luz. Existen tres tipos de eclipses solares: el primero es el total en el que la luna cubre la totalidad del disco solar, el eclipse parcial en el que la luna solo cubre una parte del sol y el anular en el que la luna se encuentra más alejado de la tierra y no cubre la totalidad del sol por lo que se observa un anillo brillante alrededor de la misma.

Aunque estos fenómenos no suelen ser recurrentes, los expertos han logrado anticipar algunos de los eventos astronómicos con mayor relevancia para que los fanáticos puedan prepararse y observar, de manera precavida, estos eclipses.

¿Cuándo será el próximo eclipse más largo del 2025?

Según la información suministrada por el Instituto Geográfico Nacional de España, el fenómeno se presentará el próximo 7 de septiembre en el que las personas serán testigos de un eclipse total de luna que será visible desde varias partes del mundo. El evento tendrá una duración de 82 minutos y es considerado como el más largo del año 2025.

Durante el eclipse la luna no estará completamente oscura ya que tomará un tono rojizo ya que parte de la luz solar será desviada por la atmósfera terrestre.

¿En dónde se podrá ver el eclipse?

El eclipse será visible en su fase de totalidad en Asia, Oceanía, Antártida y gran parte de Europa y África. En estos lugares, las fases del fenómeno se podrán observar durante la noche del 7 de septiembre o el amanecer del 8, según la región. Algunas de las ciudades que podrán disfrutar del espectáculo, sin interrupciones, son Tokio, Bangkok, Nairobi, El Cairo, Ciudad del Cabo y Sydney.

Según los mapas, el eclipse se verá exclusivamente en las curvas con etiquetas por lo que en Colombia no se podrá observar el fenómeno natural.

Foto: Instituto Geográfico Nacional de España
Foto: Instituto Geográfico Nacional de España
¿Cómo protegerse en un eclipse?

Estos fenómenos suelen llamar la atención de millones de personas que interrumpen sus tareas diarias para presenciar dichos espectáculos. Por esto, es importante seguir las recomendaciones pertinentes ya que, de lo contrario, omitirlas podría representar un grave riesgo para la salud de las personas.

  • Proteger los ojos: según especialistas, nunca se debe mirar fijamente hacia un eclipse, incluso si el sol ya se encuentra cubierto por la luna. La radiación puede causar daños graves en los ojos.
  • Usar anteojos especiales: los únicos lentes seguros para este tipo de actividades son los que cumplen con el estándar internacional ISO 12312-2.
  • Evitar lentes convencionales: los lentes comunes no tienen la capacidad de filtrar la radiación del sol por lo que su uso, ante estos eventos, puede generar riesgos de lesiones oculares graves.
