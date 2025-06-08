Participantes sufren golpe de calor en MasterChef Celebrity: ¿llamaron a los paramédicos?

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 están a punto de culminar un nuevo ciclo en la cocina tras la eliminación de Andrea Guzmán. Por este motivo, las exigencias de los tres chefs han subido ya que, en algunas ocasiones, han manifestado su inconformidad con encontrar errores que, en el punto de la competencia, ya no se deberían presentar.

No obstante, el reto de campo más reciente representó un fuerte desafío para los cocineros, pues las circunstancias del clima perjudicaron a unas cuantas celebridades que no resistieron el calor.

Participantes de MasterChef Celebrity sufren golpe de calor

Los cocineros llegaron al Llano para enfrentarse a un nuevo reto de campo por grupos en los que tuvieron la tarea de cocinar con aceite de palma y presentar sus platillos a personas que se encargan de trabajar con dicho producto. Por esto, los equipos morado, rosado, azul y naranja se enfrentaron para degustar el paladar de sus comensales.

En medio del reto, se presentaron algunos inconvenientes, pues el tiempo suele jugar malas pasadas a los participantes que no logran obtener los resultados que esperan. Sin embargo, en esta oportunidad, este no fue el único inconveniente ya que la temperatura del lugar y el exceso de sol jugó en contra de varios cocineros.

Este fue el caso de Carolina Sabino ya que la mujer tuvo que detener sus funciones en el reto al sentir la ausencia de oxígeno mientras se encontraba manipulando el aceite a altas temperaturas. Fue así como la actriz dio a conocer que necesitaba un poco de sombra, mientras que llamó a los paramédicos para ser auxiliada.

Sin embargo, este no fue el único incidente ya que Patty también manifestó sentirse fatigada, de modo que, fue auxiliada por la presentadora Claudia Bahamón, quien decidió ponerle una toalla en su cabeza para tratar de minimizar los efectos de la temperatura y que la mujer pudiera continuar su intervención en el reto.

Pese a todos los obstáculos, los cocineros lograron culminar el reto mientras que entregaron las respectivas preparaciones a los comensales.

Participantes en riesgo en MasterChef Celebrity

El reto finalizó con la gran sorpresa de que Jorge Herrera y Ricardo Vesga, junto a sus compañeros del equipo naranja, tuvieron la oportunidad de quitarse el delantal negro. No obstante, los demás participantes tendrán que enfrentarse al próximo reto de salvación por lo que las celebridades en riesgo son: Yepes, Michelle, Patty, Raúl, Valentina y Julián.