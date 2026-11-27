La representante a la Cámara Luz Verónica Estrada enfrenta un nuevo proceso judicial que podría comprometer su permanencia en el Congreso.

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El Consejo de Estado admitió una demanda de pérdida de investidura en su contra, en medio de la controversia por los presuntos títulos académicos falsos que derivó previamente en una suspensión por parte de la Procuraduría.

Con la admisión de la demanda, la alta corporación iniciará la etapa de recopilación y análisis de pruebas para determinar si existen las causales que justificarían la pérdida de la investidura de la congresista del Pacto Histórico.

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Un proceso que podría costarle la curul

La decisión del Consejo de Estado no implica una sanción inmediata, pero sí abre formalmente el estudio del caso por parte de los magistrados. En caso de que se concluyan demostradas las causales expuestas en la demanda, Estrada podría perder su condición de congresista, quedarse sin su curul e incluso quedar inhabilitada de manera permanente para volver a ocupar cargos de elección popular en el Legislativo.

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La pérdida de investidura es considerada una de las sanciones más severas para los congresistas, debido a sus efectos políticos y jurídicos. Por ello, serán los magistrados quienes evalúen el material probatorio y definan si la representante incurrió o no en las conductas señaladas.

Los hechos que motivaron la demanda

De acuerdo con lo expuesto en la acción judicial, el proceso tiene como trasfondo un presunto intercambio de favores. Según los argumentos de la demanda, Estrada habría recibido un contrato en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y posteriormente habría vinculado a su Unidad de Trabajo Legislativo a Luis Eduardo Ginás, quien se desempeñó como director de esa entidad.

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A esta controversia se suma el escándalo relacionado con los presuntos títulos académicos falsos atribuidos a la congresista, un caso que ya había motivado actuaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría.

Por ahora no existe una decisión definitiva sobre el futuro político de Luz Verónica Estrada. El Consejo de Estado será el encargado de estudiar las pruebas y determinar si procede la pérdida de investidura, una decisión que podría marcar de manera definitiva el rumbo judicial y político de la representante a la Cámara.