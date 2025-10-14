Daddy Yankee recupera el control total de sus marcas registradas para uso comercial

Un nuevo capítulo se ha sumado a la amplia disputa legal que Daddy Yankee ha enfrentado en contra de su exesposa Mireddys González, quien, recientemente, fue demandada por la suma de doce millones de dólares por un presunto abuso informático por parte suya y de su hermana.

Sin embargo, la batalla legal más discutida corrió por cuenta del uso del nombre artístico de Yankee ya que este logró obtener el control total de sus marcas registradas.

RELACIONADO Hermana de Karol G desata polémica al aparecer en redes con canción de Anuel AA

Daddy Yankee obtiene control de sus marcas

El intérprete de ‘Con calma’ logró un acuerdo con su exesposa, durante el pasado 10 de octubre, para restablecer el control total de sus marcas registradas. La resolución fue emitida por el Tribunal Federal de San Juan de Puerto Rico por lo que González habría perdido la capacidad de intervenir o reclamar derechos sobre las marcas del artista.

Según el documento judicial, la mujer se habría comprometido a no tomar ninguna acción, directa o indirecta, que pueda interferir con el uso de las marcas con el fin de garantizar la exclusividad del cantante sobre su identidad pública.

Así mismo, este acuerdo impone nuevas restricciones a Mireddys ya que tiene prohibido realizar acciones que puedan dañar, minimizar o generar confusión en torno a las marcas del puertorriqueño.

De igual manera, González tampoco podrá registrar nombres similares al del artista que lleguen a inducir error a los fanáticos.

Los derechos del cantante no solo protegen su nombre artístico ya que también se incluyen otras marcas como El Cartel, Los Cangris, Big Boss, The Big Boss, Sikiri, Dura, El Cangri, Legendaddy, Barrio Fino, El Cartel The Big Boss y El Cartel Records.

Daddy Yankee sorprende junto a Messi

Por otro lado, el cantante sorprendió a sus más fieles fanáticos al compartir, por medio de su cuenta oficial de Instagram, detalles de su inédito encuentro con los jugadores de la Selección Argentina y parte de su entrenamiento junto a los deportistas.

Dentro del grupo se destacó la presencia de Messi, quien no dudó en juntarse con el puertorriqueño para tomarse fotografías juntos.