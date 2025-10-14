Hay nuevo comunicado sobre la salud de Zion: ¿Qué ha pasado con el artista?

Después de varios días de preocupación, el cantante Zion, confirmó mediante un nuevo comunicado oficial que ya se encuentra en casa y continúa recuperándose satisfactoriamente. La noticia fue compartida en sus historias de Instagram, donde el artista agradeció profundamente el amor y las oraciones que ha recibido por parte de sus seguidores.

El mensaje, emitido por su equipo y el sello Baby Records Inc / Nu Form Management, destacó el buen ánimo del artista y su deseo de volver pronto a los escenarios. “Nos alegra informar que Zion ya se encuentra en casa, recuperándose satisfactoriamente y con muy buen ánimo”, señaló el comunicado.

El mensaje de Zion a sus seguidores: gratitud y esperanza

En el mismo texto, el cantante quiso aprovechar el momento para compartir con sus seguidores un proyecto especial titulado “The Perfect Melody II (Behind the Scenes)”, creado con “todo su amor y dedicación”. Este gesto fue interpretado por sus fanáticos como una muestra de agradecimiento y de esperanza en su proceso de recuperación.

El artista cerró su comunicado enviando un mensaje de gratitud: “Queremos agradecer profundamente a todos por el amor, las oraciones y el cariño que han demostrado en los últimos días”.

Así fue el accidente que preocupó al mundo del reguetón

El pasado 7 de octubre de 2025, el equipo de trabajo de Zion confirmó que el artista había sufrido un grave accidente en Puerto Rico, lo que generó preocupación entre sus fanáticos y colegas de la música urbana. El comunicado inicial informó que su estado de salud era reservado, mientras su familia y equipo se concentraban en su recuperación.

Aunque no se especificaron las causas del accidente, medios internacionales indicaron que el hecho se habría presentado mientras el cantante viajaba en motocicleta tras celebrar el cumpleaños de Tito el Bambino. Durante varios días, su nombre fue tendencia en redes sociales debido a la ola de mensajes de apoyo y solidaridad.