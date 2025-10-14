CANAL RCN
Tendencias

Hay nuevo comunicado sobre la salud de Zion: ¿Qué ha pasado con el artista?

El cantante puertorriqueño agradeció las oraciones y el apoyo de sus seguidores tras el grave accidente que lo mantuvo hospitalizado en Puerto Rico.

Zion
FOTO: AFP

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
01:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Después de varios días de preocupación, el cantante Zion, confirmó mediante un nuevo comunicado oficial que ya se encuentra en casa y continúa recuperándose satisfactoriamente. La noticia fue compartida en sus historias de Instagram, donde el artista agradeció profundamente el amor y las oraciones que ha recibido por parte de sus seguidores.

Rogelio Mastracci, mejor amigo de Regio Clown, reveló por qué Marcela Reyes era el plan A para que fuera a México
RELACIONADO

Rogelio Mastracci, mejor amigo de Regio Clown, reveló por qué Marcela Reyes era el plan A para que fuera a México

El mensaje, emitido por su equipo y el sello Baby Records Inc / Nu Form Management, destacó el buen ánimo del artista y su deseo de volver pronto a los escenarios. “Nos alegra informar que Zion ya se encuentra en casa, recuperándose satisfactoriamente y con muy buen ánimo”, señaló el comunicado.

El mensaje de Zion a sus seguidores: gratitud y esperanza

En el mismo texto, el cantante quiso aprovechar el momento para compartir con sus seguidores un proyecto especial titulado “The Perfect Melody II (Behind the Scenes)”, creado con “todo su amor y dedicación”. Este gesto fue interpretado por sus fanáticos como una muestra de agradecimiento y de esperanza en su proceso de recuperación.

El artista cerró su comunicado enviando un mensaje de gratitud: “Queremos agradecer profundamente a todos por el amor, las oraciones y el cariño que han demostrado en los últimos días”.

Así fue el accidente que preocupó al mundo del reguetón

El pasado 7 de octubre de 2025, el equipo de trabajo de Zion confirmó que el artista había sufrido un grave accidente en Puerto Rico, lo que generó preocupación entre sus fanáticos y colegas de la música urbana. El comunicado inicial informó que su estado de salud era reservado, mientras su familia y equipo se concentraban en su recuperación.

Vidente lanzó impresionante predicción de la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri: ¿qué pasará?
RELACIONADO

Vidente lanzó impresionante predicción de la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri: ¿qué pasará?

Aunque no se especificaron las causas del accidente, medios internacionales indicaron que el hecho se habría presentado mientras el cantante viajaba en motocicleta tras celebrar el cumpleaños de Tito el Bambino. Durante varios días, su nombre fue tendencia en redes sociales debido a la ola de mensajes de apoyo y solidaridad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Rogelio Mastracci, mejor amigo de Regio Clown, reveló por qué Marcela Reyes era el plan A para que fuera a México

Yina Calderón

Vidente lanzó impresionante predicción de la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri: ¿qué pasará?

Artistas

"Habría sido...": vidente hizo impactante 'interpretación' acerca de Regio Clown, el DJ que contrató a B-King

Otras Noticias

Instagram

Instagram empezó a bloquear contenido para adolescentes que podría resultar "perjudicial"

La compañía buscará restringir el acceso de menores de edad a retos peligrosos y temas sensibles.

Alfredo Morelos

La sanción que pagaría Alfredo Morelos por “tirarse” contra Boyacá Chicó

Alfredo Morelos es investigado por la acción de penal frente a Boyacá Chicó y esta es la sanción que pagaría.

Temblor en Colombia

¡Tembló masivamente en Colombia hoy 14 de octubre de 2025! Este es el reporte

Educación

Este es el puntaje del ICFES que necesita para estudiar en la Universidad de Los Andes

Enfermedades

Día de la Salud Mental: 5 estrategias para que los hombres liberen la ansiedad y la presión social