CANAL RCN
Tendencias

“Es difícil”: Daddy Yankee desmiente rumores y revela detalles de su situación sentimental

El puertorriqueño rompió el silencio y aclaró las amplias dudas sobre su situación amorosa actual.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
09:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Ramón Luis Ayala Rodríguez ha vuelto a obtener la atención de los medios mundiales tras su regreso a la industria musical con una propuesta novedosa y fresca.

Pese a la mediática y fuerte disputa legal a la que se sometió durante su divorcio, el artista decidió romper el silencio sobre su situación sentimental actual.

“Dije que no”: Karol G revela que se negó a cantar en el Vaticano al recibir la oferta
RELACIONADO

“Dije que no”: Karol G revela que se negó a cantar en el Vaticano al recibir la oferta

Daddy Yankee habla sobre su situación sentimental

Durante una más reciente entrevista, para el podcast oficial de Molusco, el puertorriqueño se sinceró y reveló detalles inéditos sobre la decisión que lo llevó a regresar a la industria musical y el proceso al que se ha sumado después de finalizar su matrimonio de más de 20 años.

Uno de los temas más polémicos que se han desatado corresponde al de su situación sentimental, pues cientos de fanáticos especularon que el artista estaría involucrado en una nueva relación amorosa.

Pese a dichos rumores, el intérprete de ‘Sonríele a la vida’ aclaró que lleva aproximadamente dos años soltero y que ha tenido que aprender a lidiar con dicho proceso.

Estoy fuera de la cancha. De corazón no he pensado en eso, yo voy para dos años solo, tranquilo, pensaba que era difícil y sí lo es, manifestó el artista.

Greeicy Rendón habría celebrado su cumpleaños 33 en compañía de su padre
RELACIONADO

Greeicy Rendón habría celebrado su cumpleaños 33 en compañía de su padre

Daddy Yankee habla de su proyecto social

Por otro lado, el puertorriqueño confirmó que, por medio de una negociación con la NBA, Puerto Rico contará próximamente con una academia de baloncesto por lo que se convertirá en la primera escuela en la isla.

En Puerto Rico el deporte número uno es el básquet, es la fiebre más fuerte y quise que desde la isla se puedan desarrollar nuevos talentos, explicó.

Así mismo, Yankee resaltó la importancia de sus raíces y de conservar su isla como la base de su carrera musical y empresarial ya que considera que “impactar” es uno de sus propósitos nuevos de su fe por medio de dichos proyectos sociales.

Es algo muy importante para mí impactar la isla como la puedo impactar con acciones como estas. Las obras no producen salvación, la salvación produce buenas obras y por mi propia fe me nace hacer este tipo de cosas, manifestó el cantante.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

¿Se acabó el amor? Exparticipantes de La casa de los famosos Colombia confirman el fin de su relación

Shakira

¿Cómo nació la Filarmónica de Mujeres de Bogotá? Se unirán a Shakira en concierto

Shakira

Shakira estará acompañada por la Filarmónica de Mujeres en su show en Bogotá

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 30 de octubre de 2025

Revise los resultados oficiales de las loterías de Bogotá y Quindío del sorteo del 30 de octubre de 2025. Conozca aquí los números ganadores del premio mayor y premios secos.

Automovilismo

Alcalde de Bogotá mantiene restricciones para motocicletas el fin de semana de Halloween

Pese a las protestas de motociclistas que generaron caos en la ciudad, el alcalde confirmó que las medidas comienzan a regir desde este jueves 30 de octubre.

Estados Unidos

Bernie Moreno pidió a Estados Unidos designar como terroristas a tres organizaciones criminales colombianas

Copa BetPlay

Dimayor confirma horarios y fechas de las semifinales (ida) de Copa BetPlay 2025

Enfermedades

Detección temprana del cáncer de mama: una decisión que lo cambia todo