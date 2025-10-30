“Es difícil”: Daddy Yankee desmiente rumores y revela detalles de su situación sentimental

Ramón Luis Ayala Rodríguez ha vuelto a obtener la atención de los medios mundiales tras su regreso a la industria musical con una propuesta novedosa y fresca.

Pese a la mediática y fuerte disputa legal a la que se sometió durante su divorcio, el artista decidió romper el silencio sobre su situación sentimental actual.

Daddy Yankee habla sobre su situación sentimental

Durante una más reciente entrevista, para el podcast oficial de Molusco, el puertorriqueño se sinceró y reveló detalles inéditos sobre la decisión que lo llevó a regresar a la industria musical y el proceso al que se ha sumado después de finalizar su matrimonio de más de 20 años.

Uno de los temas más polémicos que se han desatado corresponde al de su situación sentimental, pues cientos de fanáticos especularon que el artista estaría involucrado en una nueva relación amorosa.

Pese a dichos rumores, el intérprete de ‘Sonríele a la vida’ aclaró que lleva aproximadamente dos años soltero y que ha tenido que aprender a lidiar con dicho proceso.

Estoy fuera de la cancha. De corazón no he pensado en eso, yo voy para dos años solo, tranquilo, pensaba que era difícil y sí lo es, manifestó el artista.

Daddy Yankee habla de su proyecto social

Por otro lado, el puertorriqueño confirmó que, por medio de una negociación con la NBA, Puerto Rico contará próximamente con una academia de baloncesto por lo que se convertirá en la primera escuela en la isla.

En Puerto Rico el deporte número uno es el básquet, es la fiebre más fuerte y quise que desde la isla se puedan desarrollar nuevos talentos, explicó.

Así mismo, Yankee resaltó la importancia de sus raíces y de conservar su isla como la base de su carrera musical y empresarial ya que considera que “impactar” es uno de sus propósitos nuevos de su fe por medio de dichos proyectos sociales.