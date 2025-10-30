CANAL RCN
Greeicy Rendón habría celebrado su cumpleaños 33 en compañía de su padre

La vallecaucana sorprendió a sus fanáticos al compartir fotografías inéditas de su celebración en las que se observa a su padre.

Foto: IG@luisalbertoelcachorro y AFP
Foto: IG@luisalbertoelcachorro y AFP

octubre 30 de 2025
Greeicy Rendón ha sorprendido a sus seguidores al compartir detalles de la celebración que llevó a cabo a raíz de su cumpleaños número 33. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue la aparición de su padre, quien en las semanas más recientes fue capturado al estar relacionado presuntamente con los delitos de secuestro y tortura.

Greeicy Rendón y su padre

En las horas más recientes, la intérprete de ‘Quiero más’ compartió un carrusel de fotografías, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde expresó un mensaje de agradecimiento por las felicitaciones en su día y por las nuevas oportunidades con las que inicia un nuevo año de vida.

“Limpieza profunda, así le llamo a este nuevo año de vida para mí. Más nueva, más limpia, mirando lo esencial, entendiendo un poco más, agradeciendo montones. Qué afortunada soy, así me digo todas las mañanas… por todo lo que me rodea, por eso que me llena el alma”, expresó la mujer.

En las fotografías se observa a Greeicy, quien celebra con una torta de cumpleaños en compañía de diferentes seres queridos, entre los que se encuentran su hijo, prometido, equipo de trabajo, su madre y Luis Alberto Rendón, su padre, quien se le ve junto a la cantante durante la celebración.

Así mismo, dentro del carrusel se incluyó un video en el que se ve al hombre mientras le da de comer a Kai, hijo de Greeicy y el cantante Mike Bahía.

Aunque no se conocen detalles oficiales sobre la posible liberación del también cantante, cientos de internautas manifestaron que el hombre ya se encontraría libre, presuntamente, a raíz de la publicación de dichas instantáneas.

Greeicy habla sobre la situación legal de su padre

Tras la captura e imputación por secuestro y tortura, la vallecaucana rompió el silencio al compartir un video, en redes sociales, de su padre y un texto en el que dejó en claro el sufrimiento familiar por el que estaba atravesando y su convicción por la honestidad y los valores de su núcleo familiar.

“Es imposible que no duela el alma cuando te tocan lo que más amas y más aún cuando sabes lo maravillosos que son como seres humanos. Tiempo al tiempo, espacio a la verdad”, expresó.

