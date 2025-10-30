“Dije que no”: Karol G revela que se negó a cantar en el Vaticano al recibir la oferta

Carolina Giraldo ha impactado el mundo del espectáculo tras el lanzamiento de su más reciente álbum musical y las oportunidades laborales que ha recibido con el éxito de su disco.

Por esto, la antioqueña ha tenido el espacio de protagonizar algunos de los escenarios más importantes de la industria, dentro de los que también se incluyen algunos programas de entrevistas en donde ha revelado detalles inéditos sobre sus últimos proyectos artísticos.

Karol G habla en The Jennifer Hudson Show

La intérprete de ‘Ivonny Bonita’ llegó al famoso programa estadounidense de la cantante y actriz Jennifer Hudson, quien no dudó en celebrar la participación de la colombiana ya que preparó un especial recibimiento con el que creó una versión grupal de su canción ‘Si antes te hubiera conocido’.

En medio de la entrevista, Carolina reveló detalles detrás de su actuación estelar en el Vaticano, junto a Andrea Bocelli, al manifestar que en un primer momento se negó ante la exclusiva propuesta, pues explicó que no se encontraba lista para cantar en tal escenario.

“No sé si estoy preparada, y además estaba haciendo muchas cosas a la vez, así que quizá no era el momento. Por eso dije que no. Mi madre se puso como loca y me dijo: ‘¿Cómo es posible? Karol, esta es una oportunidad que tienes cada 25 años, porque el jubileo es cada 25 años’. Y yo pensé: ‘¡Por Dios, es verdad! Quizá la oportunidad me llegó porque sí estoy lista. De hecho, estoy lista”, explicó Giraldo.

Pese a las dudas, la cantante decidió unirse al artista italiano con quien protagonizó una de las noches más históricas para la industria y la música latinoamericana.

La artista también habló sobre su participación en el show de Victoria’s Secret ya que confesó que había crecido viendo el popular evento como una fanática más. Así mismo, relató que su primer pensamiento al confirmar su asistencia fue las alas que iba a llevar puestas.

Karol G conquista con su colaboración

Por otro lado, Karol G se ha robado los suspiros de millones de internautas al lanzar su colaboración con la marca italiana Diesel, inspirada en su álbum ‘Tropicoqueta’. Por supuesto, las fotografías han conmocionado a sus fans, quienes exaltaron su gran figura y sus grandes saltos en la industria de la moda.