CANAL RCN
Tendencias

“Dije que no”: Karol G revela que se negó a cantar en el Vaticano al recibir la oferta

La cantante antioqueña ofreció una reveladora entrevista donde comentó detalles inéditos de sus más recientes presentaciones.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
03:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Carolina Giraldo ha impactado el mundo del espectáculo tras el lanzamiento de su más reciente álbum musical y las oportunidades laborales que ha recibido con el éxito de su disco.

Por esto, la antioqueña ha tenido el espacio de protagonizar algunos de los escenarios más importantes de la industria, dentro de los que también se incluyen algunos programas de entrevistas en donde ha revelado detalles inéditos sobre sus últimos proyectos artísticos.

¡Inesperado! La cocina de MasterChef vivió un icónico regreso que impactó a todos
RELACIONADO

¡Inesperado! La cocina de MasterChef vivió un icónico regreso que impactó a todos

Karol G habla en The Jennifer Hudson Show

La intérprete de ‘Ivonny Bonita’ llegó al famoso programa estadounidense de la cantante y actriz Jennifer Hudson, quien no dudó en celebrar la participación de la colombiana ya que preparó un especial recibimiento con el que creó una versión grupal de su canción ‘Si antes te hubiera conocido’.

En medio de la entrevista, Carolina reveló detalles detrás de su actuación estelar en el Vaticano, junto a Andrea Bocelli, al manifestar que en un primer momento se negó ante la exclusiva propuesta, pues explicó que no se encontraba lista para cantar en tal escenario.

“No sé si estoy preparada, y además estaba haciendo muchas cosas a la vez, así que quizá no era el momento. Por eso dije que no. Mi madre se puso como loca y me dijo: ‘¿Cómo es posible? Karol, esta es una oportunidad que tienes cada 25 años, porque el jubileo es cada 25 años’. Y yo pensé: ‘¡Por Dios, es verdad! Quizá la oportunidad me llegó porque sí estoy lista. De hecho, estoy lista”, explicó Giraldo.

Pese a las dudas, la cantante decidió unirse al artista italiano con quien protagonizó una de las noches más históricas para la industria y la música latinoamericana.

La artista también habló sobre su participación en el show de Victoria’s Secret ya que confesó que había crecido viendo el popular evento como una fanática más. Así mismo, relató que su primer pensamiento al confirmar su asistencia fue las alas que iba a llevar puestas.

Yina Calderón recibió su primer castigo en el reality internacional en el que se encuentra. ¿qué pasó?
RELACIONADO

Yina Calderón recibió su primer castigo en el reality internacional en el que se encuentra. ¿qué pasó?

Karol G conquista con su colaboración

Por otro lado, Karol G se ha robado los suspiros de millones de internautas al lanzar su colaboración con la marca italiana Diesel, inspirada en su álbum ‘Tropicoqueta’. Por supuesto, las fotografías han conmocionado a sus fans, quienes exaltaron su gran figura y sus grandes saltos en la industria de la moda.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Pastor cristiano pidió en la ofrenda un iPhone 17 Pro Max: "Hagamos la voluntad de Dios"

Viral

Influencer fue víctima de robo en plena transmisión en vivo en Bogotá: el momento quedó grabado

Yina Calderón

Yina Calderón recibió su primer castigo en el reality internacional en el que se encuentra. ¿qué pasó?

Otras Noticias

Redes sociales

Luto: falleció reconocido actor de 'El príncipe del rap' a los 42 años

Seguidores expresan su tristeza por la muerte de Floyd Roger Myers y el legado que dejó.

Dimayor

Dimayor aplaza la fecha 19 de la Liga BetPlay y anticipa las semifinales de la Copa BetPlay

La Dimayor anunció el aplazamiento de la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2025 y confirmó que este fin de semana se jugarán las semifinales de la Copa BetPlay. Conozca las nuevas fechas del calendario.

Gustavo Petro

Federación de Cafeteros desmiente al presidente Petro sobre aval para exportar café a Medio Oriente

Cuidado personal

Lentes de contacto en Halloween: estos son los riesgos más letales para los ojos

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo hoy 30 de octubre de 2025