CANAL RCN
Tendencias

Daddy Yankee reveló sus exigencias para estar en el concierto de J Balvin en Medellín

El artista más importante del reggaetón estuvo como invitado en el Atanasio Girardot durante el concierto de J Balvin. sorprendiendo a más de uno.

J Balvin Daddy Yankee
FOTO: Daddy Yankee - IG

Noticias RCN

diciembre 01 de 2025
09:05 p. m.
Una de las grandes sorpresas que se llevaron los asistentes al concierto de J Balvin en el estadio Atanasio Girardot de Medellín fue la aparición de Daddy Yankee, quien es considerado como el artista urbano más importante de Latinoamérica.

La conversación sobre su participación tomó fuerza después de que el propio artista publicara un video en Instagram mostrando lo que ocurrió detrás de cámaras en donde además reveló cuáles fueron sus pretensiones para estar como invitado.

¿Qué exigió Daddy Yankee para ir a Medellín?

Allí expresó de manera directa cuáles fueron sus condiciones para estar en el principal escenario de Medellín: "Yo voy si simplemente tiro dos canciones, tiro un mensaje y hago mi misión”. Según relató, J Balvin aceptó sin objeciones la propuesta.

Una vez sobre el escenario, Daddy Yankee cumplió exactamente lo que había estipulado. Interpretó dos canciones y, de inmediato, dedicó un mensaje centrado en su fe. El artista declaró: “Mi gloria se la entrego a Jesucristo que está allá arriba, rey de reyes (…) Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cristo viene, Dios los bendiga”.

Reacciones de J Balvin, del público y del propio artista

Después de la presentación, Daddy Yankee expresó su gratitud por reencontrarse con el público colombiano, afirmando: “¡Qué lindo volver a compartir mi música con Colombia! Los amo! Gracias J Balvin por la invitación y una noche tan bonita y especial!”.

J Balvin también reaccionó resaltando su admiración por él, calificándolo como una “leyenda”. La audiencia, por su parte, celebró la oportunidad de escucharlo nuevamente, destacando tanto su legado musical como el mensaje espiritual que compartió. Tras el evento, el paisa continúa preparando su próximo concierto en Bogotá.

