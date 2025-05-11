Furor en la industria: Daddy Yankee y Bizarrap anuncian su primera colaboración

La industria musical se encuentra paralizada tras el anuncio del regreso oficial de Daddy Yankee, tras ausentarse por más de un año. Su nueva puesta en escena no solo ha traído consigo un sencillo fresco y novedoso ya que el puertorriqueño anunció su próxima colaboración con el productor musical Bizarrap.

Daddy Yankee y Bizarrap

Como un “junte histórico”, así lo catalogaron miles de fanáticos que celebraron no solo el regreso de Yankee a la música, sino también la primera producción del argentino tras ausentarse de la industria por aproximadamente diez meses.

La novedad fue compartida por medio de una publicación en Instagram en donde se les ve a ambos posando en el reconocido estudio de grabación que ha visto pasar a un importante número de artistas como Shakira, Arcángel, entre otros.

‘BZRP Music Session #0/66’, nombre que recibirá la nueva session con el puertorriqueño, ya ha generado amplias expectativas entre los fanáticos del legendario Yankee, pues su regreso a la música ha traído una serie de cambios significativos ya que el artista manifestó que ahora maneja un nuevo concepto para hacer “música con causa” ligada con su fe cristiana.

La esperada canción se estrenará este 5 de noviembre en todas las plataformas musicales y los colombianos podrán ser testigos de este icónico regreso sobre las 7:00 p.m., hora anunciada por los artistas en la publicación oficial.

Daddy Yankee revela por qué no colaboró con Ivy Queen

Por otro lado, el cantante puertorriqueño tuvo la oportunidad de dar una entrevista, con Molusco, sobre la verdad detrás de la ausencia de una colaboración suya con la cantante Ivy Queen, considerada la primera mujer en cantar reggaetón en el mundo.

Pese a las amplias especulaciones sobre una posible rivalidad, ya que la mujer siempre habría dado a conocer su afinidad con Don Omar, el puertorriqueño rompió el silencio sobre la polémica.

“Siempre he respetado a Ivy y ella no se equivocó en darte la respuesta. En realidad, ella era team Don, 100%, entonces en aquel tiempo yo entendía su postura y siempre la respeté. Lo que pasa es que ella tenía esa postura, que obviamente yo respeté, pues yo también tuve la mía”, explicó.