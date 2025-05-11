Ryan Castro anuncia el concierto más importante de su carrera: fecha y lugar

Ryan Castro ha hecho historia al revolucionar el género urbano con su nueva apuesta musical en la que ha fusionado diferentes ritmos como el dancehall, reggae y los novedosos sonidos del afrobeat que cada día van tomando mayor presencia dentro de las listas de música de todos los colombianos.

Por esto, su más reciente entrega en Bogotá, para aproximadamente veinte mil fanáticos, ha marcado un hito histórico para el paisa, quien, de manera premeditada, decidió hacer oficial su primer concierto, en solitario, en uno de los estadios más importantes no solo para él, sino para el país entero.

Ryan Castro anuncia su concierto en Medellín

El “cantante del ghetto” se encuentra a otro nivel y esto no solo lo demuestran los números que posee, en las listas de reproducción musical más importantes del mundo, ya que también lo evidencia su abismal salto de escenario en el que hará entrega de su próximo show.

Después de realizar uno de los conciertos más importantes en el 2024, tanto para el género urbano como para la historia de Medellín, a Ryan solo le bastó un año y seis meses para pasar del Centro de Eventos La Macarena al Atanasio Girardot.

Así lo dio a conocer al compartir un icónico video donde no solo hizo partícipe a grandes creadores de contenido a nivel nacional como Juanda, sino que también dejó ver su gran talento actoral al protagonizar una historia en la que utilizó todo un storytelling, en el que incorporó un sin fin de elementos propios de la cultura antioqueña, para anunciar la esperada noticia.

“Mi sueño siempre fue llenar mi primer estadio en mi tierra, siempre llevo la bandera de Colombia con orgullo y con amor de haber nacido en este país de tanta gente humilde y bonita. Terminó el tour de Sendé en casa, donde empezó todo. Será mi única fecha en Colombia en 2026 así como lo fue Bogotá este año”, manifestó en redes.

¿Cuándo será el concierto de Ryan Castro en Medellín?

El esperado espectáculo se llevará a cabo el próximo 25 de abril de 2026, en el estadio Atanasio Girardot. Según el artista, la preventa de boletos para los fanáticos del artista se llevará a cabo el próximo 6 de noviembre 10:00 a.m., por medio de la inscripción del link oficial ‘Sendé World Tour’ y la venta general será el 7 de noviembre a las 10:00 a.m., si la primera etapa no se agota.