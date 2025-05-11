Jhonny Rivera recibe condecoración en el Senado de la República: aquí los detalles

Jhonny Rivera ha recibido, en las horas más recientes, un importante reconocimiento en el Senado de la República por su trayectoria y aporte cultural que, por medio de su carrera artística de 20 años, ha ofrecido para el país.

Jhonny Rivera recibe condecoración en el Senado

El pasado 4 de noviembre Rivera protagonizó uno de los momentos más emblemáticos de su carrera musical ya que recibió, en la plenaria del Senado, la Orden del Congreso de Colombia en el grado de Caballero por su amplia trayectoria, su aporte cultural y social al país.

Dentro de los reconocimientos que obtuvo se destacaron los mensajes que incorpora en sus canciones en los que prevalecen diferentes valores como la honestidad, la disciplina, la autenticidad y la humildad. Así mismo, se exaltó el amplio legado musical que ha otorgado al género popular en el país por su larga trayectoria y trabajo dentro de la industria musical y cultural.

En medio del mensaje, el intérprete de ‘El intenso’ también recalcó la importante transformación por la que el género popular ha atravesado al manifestar que este pasó de ser “el patito feo de los géneros” para convertirse en uno de los más importantes y representativos de la música colombiana.

“Recibo con gran sorpresa, gratitud este bonito reconocimiento. Me parece mentira, pero no habló solo de mi nombre propio, sino en nombre del género que hace unos años nuestra música popular era música de cantina, de estratos bajos y hoy en día estar visitando sitios importantes como este me enorgullece muchísimo pensar todo lo que se ha logrado”, manifestó el artista.

Jhonny Rivera agradece por su premio

El artista no dudó en tomar sus redes sociales para exaltar la importancia de este reconocimiento, pues explicó que, desde sus inicios, al llegar a la capital y desempeñarse como mensajero, no imaginó poder ser parte del importante escenario para Colombia.

“Acabo de recibir una condecoración muy bonita. Me da mucha alegría por mí, por el género, porque vemos que el género está hoy en día pisando sitios tan importantes como este… bueno, gracias”, finalizó.