CANAL RCN
Tendencias

Jhonny Rivera recibe condecoración en el Senado de la República: aquí los detalles

El cantante manifestó su alegría al recibir el importante reconocimiento para su carrera y trayectoria musical.

Foto: Senado de la República
Foto: Senado de la República

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
06:41 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Jhonny Rivera ha recibido, en las horas más recientes, un importante reconocimiento en el Senado de la República por su trayectoria y aporte cultural que, por medio de su carrera artística de 20 años, ha ofrecido para el país.

“No existe cantidad monetaria que me haga pisar Venezuela”: Arcángel y su mensaje sobre el régimen de Nicolás Maduro
RELACIONADO

“No existe cantidad monetaria que me haga pisar Venezuela”: Arcángel y su mensaje sobre el régimen de Nicolás Maduro

Jhonny Rivera recibe condecoración en el Senado

El pasado 4 de noviembre Rivera protagonizó uno de los momentos más emblemáticos de su carrera musical ya que recibió, en la plenaria del Senado, la Orden del Congreso de Colombia en el grado de Caballero por su amplia trayectoria, su aporte cultural y social al país.

Dentro de los reconocimientos que obtuvo se destacaron los mensajes que incorpora en sus canciones en los que prevalecen diferentes valores como la honestidad, la disciplina, la autenticidad y la humildad. Así mismo, se exaltó el amplio legado musical que ha otorgado al género popular en el país por su larga trayectoria y trabajo dentro de la industria musical y cultural.

En medio del mensaje, el intérprete de ‘El intenso’ también recalcó la importante transformación por la que el género popular ha atravesado al manifestar que este pasó de ser “el patito feo de los géneros” para convertirse en uno de los más importantes y representativos de la música colombiana.

“Recibo con gran sorpresa, gratitud este bonito reconocimiento. Me parece mentira, pero no habló solo de mi nombre propio, sino en nombre del género que hace unos años nuestra música popular era música de cantina, de estratos bajos y hoy en día estar visitando sitios importantes como este me enorgullece muchísimo pensar todo lo que se ha logrado”, manifestó el artista.

David Beckham fue oficialmente nombrado 'caballero' por el rey Carlos III
RELACIONADO

David Beckham fue oficialmente nombrado 'caballero' por el rey Carlos III

Jhonny Rivera agradece por su premio

El artista no dudó en tomar sus redes sociales para exaltar la importancia de este reconocimiento, pues explicó que, desde sus inicios, al llegar a la capital y desempeñarse como mensajero, no imaginó poder ser parte del importante escenario para Colombia.

“Acabo de recibir una condecoración muy bonita. Me da mucha alegría por mí, por el género, porque vemos que el género está hoy en día pisando sitios tan importantes como este… bueno, gracias”, finalizó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Reconocido actor confirmó el fin de su relación: ¿qué pasó?

Artistas

Hay preocupación: reconocido influencer colombiano reveló que está padeciendo depresión

Yina Calderón

¿Yina Calderón se retirará de La Mansión de Luinny? Esto dijo y hay expectativa y shock

Otras Noticias

Nueva York

Zohran Mamdani, primer alcalde musulmán de Nueva York, marca un giro histórico

Mamdani declaró que su victoria representa una vía para “derrotar” al presidente Donald Trump.

Álvaro Uribe

Uribe podría reunirse esta semana con representantes de Cambio Radical y el Partido Conservador

Tras su encuentro con el expresidente César Gaviria, el líder natural del Centro Democrático dijo estar conformado una gran coalición para las presidenciales del 2026.

Enfermedades

Psoriasis: la enfermedad poco conocida que afecta a cientos y deja secuelas importantes

Sisben

Trámite obligatorio: así puede actualizar sus datos en el Sisbén y evitar perder los subsidios del Gobierno Nacional

Mercado de Fichajes

Darwin Quintero no va más en Pereira: ya suena para tres grandes de la Liga BetPlay