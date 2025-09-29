Daniela Álvarez causó revuelo tras desfilar en la Semana de la Moda de París

Daniela Álvarez deslumbró a sus seguidores al representar, por segunda vez, el poder latino en la pasarela de Le Défilé 2025 de L’Oréal Paris.

Participación de Daniela Álvarez en la semana de la moda en París

Frente a millones de personas, Daniela Álvarez brilló en el icónico desfile de Le Défilé 2025 durante la Semana de la Moda de París. Su participación no solo reafirma su papel como referente de empoderamiento e inclusión, sino que la convierte en un símbolo del poder latino que está dejando huella en la industria de la moda y la belleza.

La barranquillera deslumbró en la pasarela con un elegante vestido negro de la marca Balykina, mostrando toda su valentía y belleza.

Yo venía con algo en la mente, que fuera negro y muy corto, aseguró la modelo.

En la pasarela, compartió espacio con embajadoras internacionales como Kendall Jenner, Helen Mirren, Andie MacDowell, Eva Longoria, Luma Grothe, Cindy Bruna y muchas otras mujeres reconocidas mundialmente por su mensaje de empoderamiento, hermandad y belleza, en un desfile que trasciende lo meramente estético.

Estar aquí nuevamente es una afirmación poderosa: nuestras historias merecen ser contadas y nuestras voces escuchadas. Hoy represento a muchas mujeres latinoamericanas que creen en sí mismas, que han atravesado retos y que siguen adelante con orgullo, expresó la modelo.

Es importante destacar que una de las invitadas especiales fue Laura Tobón, quien tuvo la oportunidad de asistir al desfile como parte del público. La presentadora destacó por primera vez en este evento, reafirmando, una vez más, el poder colombiano en el mundo de la moda.

Importancia de Le Défilé 2025 en París

Le Défilé 2025 es uno de los desfiles más importantes de la Semana de la Moda de París. Más allá de su propuesta estética, el evento transmite un mensaje poderoso: la belleza sin etiquetas. Tras siete ediciones exitosas, la pasarela presentó las tendencias de la temporada Primavera/Verano 2026 y se llevó a cabo en el Hôtel de Ville de París.

La pasarela celebra una feminidad única, con trajes impresionantes y comparte inspiración y excelencia creativa con públicos de todo el mundo.

Una vez más, Álvarez reafirmó su compromiso con L’Oréal Paris al dar visibilidad a mujeres reales, fuertes y diversas.