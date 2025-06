Daniela Ospina, exesposa de James Rodríguez, tomó una contundente decisión con su hija: ¿de qué se trata?

Daniela Ospina, la modelo y empresaria que es exesposa de James Rodríguez, apareció en las últimas horas en las redes sociales y, con el fin de interactuar con sus seguidores, hizo una dinámica de preguntas en Instagram.

De esa manera, los internautas no solo la elogiaron por los proyectos de los que está a cargo y los mensajes positivos que comparte en su cuenta de Instagram, sino que también lo preguntaron por Salomé, la hija de ella y James Rodríguez.

RELACIONADO Daniela Ospina respondió a críticas en redes sociales por tener hijos de padres distintos

Todo esto, según los mismos internautas, debido a que la menor salía habitualmente en las historias de Daniela Ospina, pero en el último tiempo no se ha vuelto a saber casi nada de ella.

Por lo tanto, en la respuesta de una de las preguntas, Daniela Ospina reveló que esto ha sido así porque tomó una decisión certera durante los últimos meses. ¿Cuál es?

Esta es la decisión que Daniela Ospina, la exesposa de James Rodríguez, tomó con su hija Salomé

Apenas Daniela Ospina abrió la caja de preguntas, un seguidor le dijo que por qué no han visto mucho a Salomé y que si ella se encontraba bien. En consecuencia, la empresaria respondió de inmediato.

Según lo que expresó Daniela, tomaron la decisión de que la menor estuviera alejada de las redes sociales debido a que algunos internautas han emitido algunas afirmaciones falsas. Sus palabras exactas fueron las siguientes:

"Salo está súper bien, la verdad ya evitando muchas cosas porque obvio uno como mamá no quiere leer nada feo o que no sea verdad acerca de sus hijos. Entiendo que esta es una red libre de opinar, pero también qué pereza leer lo que no es. Por eso ya mejor lo vivimos más privado", escribió Daniela Ospina en una historia de Instagram.

"Está súper bien mi muñeca linda", agregó la modelo y empresaria.

En ese sentido, por ahora, será muy normal que Daniela Ospina solo muestre algunas de las actividades que realiza junto a su hija en el día a día.

El más reciente mensaje que James Rodríguez compartió junto a su hija Salomé en Instagram

El pasado 2 de mayo, James Rodríguez quiso compartir unas fotos de su semana y como portada eligió una junto a su hija Salomé.

Además, en las otras tres fotos mostró un entrenamiento con el Club León, una sonrisa de su hijo Samuel y una caminata vistiendo una camiseta del Deportes Tolima.