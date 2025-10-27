"Nos penalizan": David Ospina defendió el trato de los jugadores de Atlético Nacional con la prensa

En Atlético Nacional, los jugadores han formado un denominado 'pacto de silencio' luego de la sanción impuesta al delantero Alfredo Morelos por simular una falta en el partido frente a Boyacá Chicó en Tunja.

El árbitro central y el VAR pitaron penal a favor del cuadro antioqueño tras una exhaustiva revisión por una falta sobre Morelos. Sin embargo, el delantero cordobés habló con la prensa post-partido, admitiendo que se dejó caer cuando sintió el contacto.

El Comité Disciplinario de la Dimayor revisó la jugada, las declaraciones de Morelos y lo sancionaron con dos semanas sin actividad y una multa superior a los 80 millones de pesos. Aunque la sanción se suspendió parcialmente, ahora los jugadores no quieren hablar con la prensa.

David Ospina defendió a sus compañeros

Luego del partido ante Once Caldas por Copa BetPlay, Camilo Cándido le dijo a los periodistas que si hablaban, los sancionaban. Ahora, luego del clásico paisa en Liga, David Ospina fue de los pocos que habló, dando la cara como capitán del plantel.

Ante esta posición de sus compañeros, comentó. "Yo creo que son situaciones que de pronto no se entienden muy bien al dar algunas declaraciones y se termina penalizado por eso, entonces no hay que darle mucha importancia al tema".

¿Por qué se suspendió la sanción a Alfredo Morelos?

Aunque el regreso de Alfredo Morelos a la actividad estaba previsto para finales del mes de octubre, cumpliendo con las dos semanas de suspensión, el delantero apareció en el clásico antioqueño tras solo cumplir el 50% del tiempo determinado inicialmente.

Esto fue gracias a que Nacional se aferró al artículo 42 del CDU de la Federación Colombiana de Fútbol, en donde se requería que cumpliera con ciertos requisitos, como pagar 50% del tiempo, no superar los 6 meses de suspensión y no ser reincidente, razón por la cual, la sanción quedará en veremos.