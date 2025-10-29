Reconocida exreina de belleza de Colombia confirmó que se separó

Una reconocida exreina de belleza, que fue la representante de Colombia en Miss Universe 2024, abrió su corazón en redes sociales y reveló que se separó al poco tiempo de comprometerse.

Se trata de Daniela Toloza, la modelo de 31 años que es oriunda de Cali y se coronó como Miss Universe Colombia en junio del 2024.

Esta reina de belleza, en un conmovedor post de Instagram, aseguró que nunca había revelado esa noticia, pero que lo hacía con el fin de enviarle fuerza y apoyo a las personas que se encuentren pasando por una situación similar.

Así fue como Daniela Toloza, la ex Miss Universe Colombia 2024, confirmó que se separó

En los últimos días, Daniela Toloza subió un video en el que reveló que se separó durante el año de su reinado y que, en principio, no sabía cómo continuar.

Sin embargo, llegó a la conclusión de que se rodeó del amor de su entorno y entendió que en la vida hay que comenzar muchas veces, pero que siempre se encuentra motivación.

"Durante mi año como reina viví algo que nadie sabía y, hasta hoy, no lo había compartido. No lo hago desde el dolor, sino desde el deseo de que, si alguien está atravesando un momento difícil, encuentre aquí un poco de compañía porque todos estamos pasando por algo y, a veces, compartirlo también es una forma de sanar", escribió Daniela Toloza junto al video.

"Muchos de ustedes saben que a los pocos días de ganar Miss Universe Colombia yo me comprometí, pero lo que nadie supo es que durante mi reinado también me separé. En ese momento se rompió una idea que yo llevaba años construyendo", afirmó también Daniela Toloza en la grabación.

Sus palabras completas se pueden escuchar aquí:

¿Cómo han reaccionado los seguidores después de que Daniela Toloza, la ex Miss Universe Colombia, confirmó su separación?

Tras la revelación de Daniela Toloza, sus seguidores se solidarizaron con ella y se alegraron de que ya se esté sintiendo mejor.

"La gente la criticó y ella pasando por un momento difícil", "qué grande eres, Dani", "sabemos de la situación que viviste, pero Diosito recompensa los corazones buenos", "definitivamente eres un ejemplo", "te abrazo" y "qué fuerte, pero tienes toda la razón", han sido algunos de los mensajes en redes sociales.