Miss Universe Colombia 2025: las cinco finalistas que luchan por representar al país en Tailandia

Tras una intensa fase de desafíos, pasarelas y el cierre definitivo de las votaciones, la noche de coronación de Miss Universe Colombia 2025 se centra en ese selecto grupo que luchará por representar al país en el certamen internacional que se celebrará en Tailandia.

Las 5 finalistas de Miss Universe Colombia 2025

El grupo final está compuesto por las candidatas de Cauca, Magdalena, Antioquia, Risaralda y Santander.

Su selección no fue casual; fue el resultado de un balance entre el apoyo incondicional de los televidentes, que aseguró el cupo a una de ellas, y la evaluación técnica y profesional del jurado, integrado por expertos como Andrea Tovar, Valerie Domínguez y Hernán Zajar, quienes escogieron a las cuatro restantes.

"Creo que lo más importante, ya sea para algo internacional o algo acá en Colombia, es la autenticidad. No puedes perder tu esencia. No dejen que nadie les robe su esencia. Pero, sobre todo, deben creerse el cuento", les aconsejó Valerie Dominguez.

La prueba de fuego en Miss Universe Colombia 2025: las preguntas definirán a la reina

A pesar de haber demostrado belleza y manejo escénico en los desfiles de traje de baño y gala, estas cinco finalistas de Miss Universe Colombia 2025 enfrentan su prueba de fuego: la ronda de preguntas.

En este segmento crucial se pondrá a prueba su inteligencia, su capacidad para improvisar y la autenticidad que, según la jurado Valerie Domínguez, es indispensable para trascender.

La presión es máxima, pues cualquier error en este punto puede costar la corona y la oportunidad de viajar a Miss Universo.

RELACIONADO Miss Universe Colombia y la mujer trans que busca representar al país en Tailandia

El país entero, que sigue la transmisión en vivo por el Canal RCN y su plataforma digital, está pendiente de la respuesta de cada una de las representantes: Marlyn Dinas, Sofía Donado, Vanessa Pulgarín, Ángela Arcila y Gloria Mutis). Solo una de estas cinco finalistas de Miss Universe Colombia 2025 será la elegida para llevar la banda de Colombia al escenario global.