CANAL RCN
Tendencias

Definitivo: Colombia eligió al nuevo expulsado de La Casa de los Famosos

Tras una jornada completa de votaciones, Colombia seleccionó el destino de ambos jugadores.

Foto: IG @canalrcn
Foto: IG @canalrcn

Noticias RCN

abril 09 de 2026
09:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las más recientes horas dentro de La Casa de los Famosos Colombia han estado llenas de miedo e incertidumbre, pues Alejandro Estrada y Eidevin López manifestaron sentir temor por la decisión final que el público iba a tomar con ellos tras protagonizar un contacto físico inadecuado en la terraza.

Por esto, el ‘Jefe’ decidió que el público tenía que encargarse de poner orden al ofrecer cuatro opciones en donde la expulsión individual y doble también estaba contemplada. Esta fue la decisión final del público.

Inconformidad en La Casa de los Famosos: tres jugadores perjudicados por la nueva decisión del líder
RELACIONADO

Inconformidad en La Casa de los Famosos: tres jugadores perjudicados por la nueva decisión del líder

¿Cuál fue la decisión para Alejandro y Eidevin?

La gala inicial dio inicio con grandes expectativas, pues durante todo el día los famosos en riesgo dieron a conocer su temor por la decisión que el público iba a tomar. Por esto, la tensión fue protagonista ya que el recinto se llenó de especulaciones sobre la posible compasión que varios de los jugadores esperaron de Colombia.

Pese a todas las dudas, el momento más inesperado llegó y todos estuvieron reunidos en la sala para ser testigos de una de las decisiones más fundamentales hasta ahora. El resultado fue dado a conocer por Carla, quien tomó un tono de seriedad e hizo nuevo énfasis en la importancia de respetar las reglas dentro de la competencia.

La decisión fue definitiva ya que Colombia decidió que Eidevin debía ser el expulsado del juego.

Blessd lanza su nuevo álbum ‘El mejor hombre del mundo’: su proyecto más ambicioso hasta la fecha
RELACIONADO

Blessd lanza su nuevo álbum ‘El mejor hombre del mundo’: su proyecto más ambicioso hasta la fecha

¿Cuáles fueron las decisiones del líder invisible?

Por otro lado, Valentino Lázaro fue el encargado de sembrar caos durante toda la semana al ser el primer líder invisible de la temporada. Con sus decisiones no solo hizo cambios sustanciales en los dos cuartos, sino que también alteró los planes de todos en el juego ya que llegaron a perder la oportunidad de salvarse del riesgo de eliminación.

Sin embargo, no todas sus decisiones fueron perjudiciales ya que también sorprendió positivamente a Karola y Juancho al permitirles tener un video por parte de sus seres más queridos.

Pese a que el lunes toda la casa tuvo tres oportunidades para adivinar la identidad del líder, ningún jugador acertó por lo que todos perdieron la oportunidad de desenmascarar a Valentino Lázaro.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

“Está suave”: Karina García opinó sobre la polémica entre Alejandro Estrada y Eidevin López

Conciertos

Preventa de BTS en Bogotá rompe récord: vea las cifras que dejó la fila virtual

Tradiciones

Color y transformación comunitaria: los beneficios de pintar para la convivencia ciudadana

Otras Noticias

Venezuela

Venezuela aprueba ley minera que abre la puerta a inversión extranjera

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, celebró la medida en la red X como un “instrumento fundamental para modernizar, regular y potenciar la minería”.

Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado podría regresar al fútbol colombiano: dos clubes ya lo buscan

Juan Guillermo Cuadrado entra en el radar de dos equipos del fútbol colombiano. ¿Cuáles?

Asesinatos en Colombia

Tragedia en geriátrico: un adulto mayor de 84 años asesinó a su compañero de 79 en Cajamarca

Colpensiones

Nuevo requisito en Colpensiones: así funcionará la atención presencial en 2026

Medicamentos

MinSalud afirma que no hay desabastecimiento de medicamentos para tratamientos de salud mental