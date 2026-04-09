Definitivo: Colombia eligió al nuevo expulsado de La Casa de los Famosos

Las más recientes horas dentro de La Casa de los Famosos Colombia han estado llenas de miedo e incertidumbre, pues Alejandro Estrada y Eidevin López manifestaron sentir temor por la decisión final que el público iba a tomar con ellos tras protagonizar un contacto físico inadecuado en la terraza.

Por esto, el ‘Jefe’ decidió que el público tenía que encargarse de poner orden al ofrecer cuatro opciones en donde la expulsión individual y doble también estaba contemplada. Esta fue la decisión final del público.

¿Cuál fue la decisión para Alejandro y Eidevin?

La gala inicial dio inicio con grandes expectativas, pues durante todo el día los famosos en riesgo dieron a conocer su temor por la decisión que el público iba a tomar. Por esto, la tensión fue protagonista ya que el recinto se llenó de especulaciones sobre la posible compasión que varios de los jugadores esperaron de Colombia.

Pese a todas las dudas, el momento más inesperado llegó y todos estuvieron reunidos en la sala para ser testigos de una de las decisiones más fundamentales hasta ahora. El resultado fue dado a conocer por Carla, quien tomó un tono de seriedad e hizo nuevo énfasis en la importancia de respetar las reglas dentro de la competencia.

La decisión fue definitiva ya que Colombia decidió que Eidevin debía ser el expulsado del juego.

¿Cuáles fueron las decisiones del líder invisible?

Por otro lado, Valentino Lázaro fue el encargado de sembrar caos durante toda la semana al ser el primer líder invisible de la temporada. Con sus decisiones no solo hizo cambios sustanciales en los dos cuartos, sino que también alteró los planes de todos en el juego ya que llegaron a perder la oportunidad de salvarse del riesgo de eliminación.

Sin embargo, no todas sus decisiones fueron perjudiciales ya que también sorprendió positivamente a Karola y Juancho al permitirles tener un video por parte de sus seres más queridos.

Pese a que el lunes toda la casa tuvo tres oportunidades para adivinar la identidad del líder, ningún jugador acertó por lo que todos perdieron la oportunidad de desenmascarar a Valentino Lázaro.