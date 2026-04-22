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Cerraron restaurante en Aeropuerto Ernesto Cortissoz por alimentos en mal estado y fallas de higiene

Hallaron contaminación cruzada, suciedad acumulada y aguas estancadas.

Malas condiciones en restaurante del Aeropuerto
Foto: Redes sociales

Noticias RCN

abril 22 de 2026
09:38 a. m.
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Las autoridades de salud del municipio de Soledad salieron a hablar tras detectar serias irregularidades en un establecimiento de comida ubicado en una zona de alto tránsito de viajeros.

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El caso parece estar asociado a la mala manipulación de alimentos y el incumplimiento de las normas sanitarias.

Cerraron restaurante en Aeropuerto Ernesto Cortissoz

La Secretaría de Salud de Soledad ordenó el cierre inmediato de un restaurante que operaba en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz, luego de evidenciar múltiples fallas que representan un riesgo para la salud pública.

De acuerdo con la inspección realizada por la Oficina de Alimentos, el establecimiento incumplía lo establecido en la Ley 9 de 1979 y la Resolución 2674 de 2013, normativas que fijan las condiciones para la correcta prestación de servicios de alimentación.

¿Qué encontraron en el restaurante que cerraron en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz?

Durante las revisiones, las autoridades encontraron una inadecuada manipulación y almacenamiento de alimentos.

En el lugar había frutas y verduras crudas almacenadas juntas, una práctica que incrementa el riesgo de contaminación cruzada.

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Además, se detectaron acumulaciones de grasa y restos de comida en distintas superficies, condiciones que favorecen la proliferación de microorganismos y la aparición de plagas. Estos hallazgos evidencian, según el informe, deficiencias en los procesos de limpieza y desinfección.

La situación se agravó aún más al identificar un desagüe con aguas estancadas ubicado debajo de un refrigerador que contenía alimentos preparados. Este foco no solo generaba malos olores, sino que también representaba un riesgo sanitario adicional dentro del establecimiento.

Frente a estos hallazgos, las autoridades reiteraron que ningún negocio dedicado a la venta de alimentos estará por fuera de los controles.

Ningún servicio de alimentación en el municipio, ningún restaurante o establecimiento de comercio va a estar exento de nuestra vigilancia para poder garantizar la salud y la inocuidad de los alimentos que consumen los soledenses. Seguimos trabajando por la salud de Soledad.

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