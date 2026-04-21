'La Chilindrina' envió mensaje tras muerte de actor de 'El Chavo del 8'

La muerte del actor mexicano Ricardo de Pascual, recordado por su participación en El Chavo del 8, fue confirmada este 21 de abril de 2026.

Tras conocerse la noticia, ‘La Chilindrina’, interpretada por María Antonieta de las Nieves, reaccionó públicamente con un emotivo mensaje.

El fallecimiento fue anunciado por la Asociación Nacional de Actores de México, que expresó condolencias a familiares, amigos y colegas del artista, quien murió a los 85 años tras una trayectoria de más de seis décadas en la televisión.

¿Qué dijo La Chilindrina sobre la muerte de Ricardo de Pascual?

La reacción de María Antonieta de las Nieves no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, la actriz lamentó la partida de su compañero en el universo de Chespirito y destacó su legado artístico.

Con el corazón apretado, hoy despedimos a un gran compañero y amigo: Ricardo de Pascual. Gracias por las risas, por tu talento y por haber formado parte de nuestra historia en el vecindario. Te vamos a extrañar mucho, querido Ricardo. Descansa en paz escribió la actriz.

El mensaje rápidamente generó reacciones entre seguidores del programa, quienes recordaron los personajes del actor y su paso por uno de los shows más influyentes de la televisión latinoamericana.

¿Quién era Ricardo de Pascual en El Chavo del 8?

Ricardo de Pascual participó en varios sketches de El Chavo del 8, donde interpretó personajes como el Señor Calvillo, recordado por intentar comprar la vecindad, además de otros roles como el Señor Hurtado y un mesero en el restaurante de Doña Florinda.

También tuvo presencia en El Chapulín Colorado, con participaciones en episodios como “Un difunto bastante muerto” y “El cofre del pirata”. Su carrera incluyó producciones como Odisea Burbujas, Vecinos y telenovelas como El manantial, Locura de amor y Camaleones.

De acuerdo con reportes de medios mexicanos, el actor enfrentó en sus últimos años problemas de salud relacionados con una enfermedad pulmonar crónica.

La muerte de Ricardo de Pascual revive el legado de una generación de actores que marcaron la historia de la televisión en América Latina y que aún hoy siguen presentes en la memoria de millones de espectadores.