CANAL RCN
Tendencias

Los destinos más buscados por los colombianos para viajar en diciembre del 2025

Se avecinan las fiestas navideñas y con ello, los colombianos buscan dónde poder vacacionar. Estos son los destinos más buscados.

Cartagena
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
12:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con la llegada de noviembre, comienzan a respirarse los aires festivos y las familias de todo el mundo empiezan a planificar sus vacaciones de Navidad y Año Nuevo. El deseo de desconectarse de la rutina, compartir momentos en pareja o reencontrarse con seres queridos impulsa una fuerte demanda en el sector turístico.

Los portales especializados en viajes ya registran un incremento significativo en las consultas y reservas para las últimas semanas de 2025, confirmando que esta será una de las temporadas más activas de los últimos años.

Oficializan fecha en la que colegios públicos saldrán a vacaciones a fin de año
RELACIONADO

Oficializan fecha en la que colegios públicos saldrán a vacaciones a fin de año

De acuerdo con un reciente análisis del buscador de viajes Kayak, el interés por volar durante las fiestas ha crecido notablemente en comparación con el año anterior. El estudio titulado Travel Check-in: Fiestas de Fin de Año 2025 señala que las consultas de vuelos para diciembre y comienzos de enero aumentaron un 13 %. La tendencia demuestra que los viajeros están retomando con fuerza sus planes internacionales y nacionales, con una clara preferencia por los destinos de clima cálido y con opciones de playa.

Crecen las búsquedas hacia Asia y destinos nacionales

El informe detalla que las consultas de vuelos hacia países asiáticos se dispararon un 42 %, mientras que las rutas dentro del territorio colombiano aumentaron un 14 % y los trayectos internacionales un 12 %. Esta variación muestra un comportamiento diverso del viajero, que busca tanto nuevas experiencias culturales como alternativas más cercanas y accesibles para celebrar las fiestas.

Entre las preferencias de los colombianos destacan varios destinos dentro de América Latina. Siete de los diez lugares más buscados se encuentran en la región, sobresaliendo Santa Marta y Cartagena como los grandes favoritos. Además, Montería empieza a consolidarse como una opción económica y atractiva gracias a sus buenas tarifas aéreas para esta temporada alta.

Planetario de Bogotá anuncia cursos vacacionales del 7 al 10 de octubre: aquí la información
RELACIONADO

Planetario de Bogotá anuncia cursos vacacionales del 7 al 10 de octubre: aquí la información

Los destinos internacionales también captan la atención

A pesar del auge del turismo local, varios destinos internacionales mantienen un fuerte atractivo para los colombianos. En el listado aparecen Madrid, San Andrés, Miami, Punta Cana, Río de Janeiro, Nueva York y Ciudad de Panamá, entre otros. Según Alejandro Lombana, director comercial de Kayak para Latinoamérica, mientras algunos lugares fuera del país han registrado aumentos en los precios promedio, otros —como Miami y Nueva York— han mostrado ligeras reducciones, lo que incentiva las reservas anticipadas.

El panorama refleja que las fiestas decembrinas de 2025 estarán marcadas por un alto dinamismo en los viajes, una creciente planificación y una clara intención de los colombianos de disfrutar al máximo la temporada más esperada del año.

Abren 150 vacantes para trabajar en el Aeropuerto El Dorado: no piden experiencia y así puede postularse
RELACIONADO

Abren 150 vacantes para trabajar en el Aeropuerto El Dorado: no piden experiencia y así puede postularse

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

¡Contundente! Daddy Yankee afirma que le diría no a Bad Bunny si lo invita al Super Bowl

Viral

Yina Calderón mencionó el nombre de Altafulla frente a Karina: ¿cómo reaccionó?

Artistas

Murió influencer por una bala perdida: conmoción en las redes sociales

Otras Noticias

Estados Unidos

Estados Unidos denuncia plan iraní para asesinar a la embajadora de Israel en México

Según un funcionario estadounidense citado por agencias internacionales, el complot fue frustrado y actualmente no representa una amenaza activa.

Emprendimiento

Francia y Colombia impulsan el liderazgo femenino en tecnología

La French Tech Bogotá y la CCI France Colombia realizarán este 12 de noviembre el primer encuentro Mujeres en la Tech, un espacio diseñado para visibilizar y fortalecer el liderazgo femenino en el ecosistema tecnológico de Francia y Colombia.

Medellín

Hombre arrolló a los ladrones que le habían robado costosos accesorios en Medellín

Cuidado personal

Cuatro hábitos que podrían estar detrás de la insuficiencia cardíaca, según especialista

Selección Colombia

Colombia no pudo, igualó con Salvador y puso en riesgo la clasificación en el Mundial sub17