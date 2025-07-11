Los destinos más buscados por los colombianos para viajar en diciembre del 2025

Con la llegada de noviembre, comienzan a respirarse los aires festivos y las familias de todo el mundo empiezan a planificar sus vacaciones de Navidad y Año Nuevo. El deseo de desconectarse de la rutina, compartir momentos en pareja o reencontrarse con seres queridos impulsa una fuerte demanda en el sector turístico.

Los portales especializados en viajes ya registran un incremento significativo en las consultas y reservas para las últimas semanas de 2025, confirmando que esta será una de las temporadas más activas de los últimos años.

De acuerdo con un reciente análisis del buscador de viajes Kayak, el interés por volar durante las fiestas ha crecido notablemente en comparación con el año anterior. El estudio titulado Travel Check-in: Fiestas de Fin de Año 2025 señala que las consultas de vuelos para diciembre y comienzos de enero aumentaron un 13 %. La tendencia demuestra que los viajeros están retomando con fuerza sus planes internacionales y nacionales, con una clara preferencia por los destinos de clima cálido y con opciones de playa.

Crecen las búsquedas hacia Asia y destinos nacionales

El informe detalla que las consultas de vuelos hacia países asiáticos se dispararon un 42 %, mientras que las rutas dentro del territorio colombiano aumentaron un 14 % y los trayectos internacionales un 12 %. Esta variación muestra un comportamiento diverso del viajero, que busca tanto nuevas experiencias culturales como alternativas más cercanas y accesibles para celebrar las fiestas.

Entre las preferencias de los colombianos destacan varios destinos dentro de América Latina. Siete de los diez lugares más buscados se encuentran en la región, sobresaliendo Santa Marta y Cartagena como los grandes favoritos. Además, Montería empieza a consolidarse como una opción económica y atractiva gracias a sus buenas tarifas aéreas para esta temporada alta.

Los destinos internacionales también captan la atención

A pesar del auge del turismo local, varios destinos internacionales mantienen un fuerte atractivo para los colombianos. En el listado aparecen Madrid, San Andrés, Miami, Punta Cana, Río de Janeiro, Nueva York y Ciudad de Panamá, entre otros. Según Alejandro Lombana, director comercial de Kayak para Latinoamérica, mientras algunos lugares fuera del país han registrado aumentos en los precios promedio, otros —como Miami y Nueva York— han mostrado ligeras reducciones, lo que incentiva las reservas anticipadas.

El panorama refleja que las fiestas decembrinas de 2025 estarán marcadas por un alto dinamismo en los viajes, una creciente planificación y una clara intención de los colombianos de disfrutar al máximo la temporada más esperada del año.