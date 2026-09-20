Amor y Amistad disparará las ventas en el comercio de Bogotá

El Día de Amor y Amistad se perfila como una de las fechas comerciales con mayor movimiento para el segundo semestre en Bogotá. Las proyecciones de los centros comerciales apuntan a un incremento significativo en ventas y tráfico de visitantes. Esta dinámica estará impulsada por el consumo de regalos y categorías como gastronomía, moda, tecnología, entretenimiento y accesorios. Además, la fecha se consolida como una oportunidad clave para generar experiencias alrededor del encuentro entre parejas, familias y amigos.

¿Cuánto aumentarán las ventas en Amor y Amistad?

Las expectativas económicas son altamente positivas en distintos puntos de la capital. En Titán Plaza, la expectativa es alcanzar un crecimiento cercano al 30 % en las ventas de sus establecimientos. Este recinto espera superar los 380.000 visitantes durante el fin de semana de la celebración, registrando un ticket promedio de 500.000 pesos.

Por otro lado, Plaza Imperial estima un aumento de entre 20 % y 25 % en ventas, además de un crecimiento del 20 % en visitantes frente a un fin de semana habitual. Allí, el ticket promedio se calcula entre 200.000 y 210.000 pesos. Plaza de las Américas proyecta cerca de 93.000 visitantes durante la celebración, con un gasto esperado de 250.000 pesos, aportando a una meta de 2,1 millones de personas en septiembre, un 2 % más que en 2025.

Gastronomía, tecnología y los regalos más buscados

La búsqueda del obsequio ideal dinamizará diferentes sectores. Entre las categorías que concentrarían mayor dinamismo están los restaurantes y bares, gastronomía, moda, accesorios, tecnología, entretenimiento y artículos coleccionables. Este comportamiento esperado se suma a los excelentes resultados de 2025, cuando el consumo nacional durante Amor y Amistad superó los 1,23 billones de pesos, un 13 % más que el año anterior.

Viajes en pareja: otra forma de celebrar Amor y Amistad

La fecha no solo se refleja en el consumo dentro de los centros comerciales. Los datos de Universal Assistance muestran una mayor actividad en los viajes de los colombianos durante esta temporada. En septiembre de 2025 se registraron 6.220 vouchers emitidos para turismo local, seguido por destinos de Centroamérica y el Caribe, Europa y América del Norte como los principales lugares elegidos por las parejas. El segmento de viajeros entre 31 y 50 años fue el de mayor participación.

Estos comportamientos reflejan cómo las parejas priorizan el descanso y las experiencias compartidas, donde la planificación y la asistencia en viaje juegan un rol clave para garantizar su tranquilidad

Afirma Luz Doris Bustamante, Country Manager de Universal Assistance.

Eventos y horarios extendidos en centros comerciales de Bogotá

La apuesta por la fecha también se extiende a la programación de entretenimiento. Titán Plaza tendrá la exposición “Tierra de Titanosaurios: Una Nueva Era”, con 15 estaciones, dinosaurios y experiencias interactivas.

Plaza Imperial acompañará la celebración con Bogotá Despierta, extendiendo sus horarios hasta la medianoche durante el fin de semana del 19 de septiembre. Su oferta incluirá un show de DJ en Gastro Park, presentaciones musicales y la experiencia “Imperial Portal Mágico”.

Plaza de las Américas tendrá como escenario su terraza al aire libre SkyTown, donde ofrecerá un show en vivo y entregará más de 4.000 cupcakes a sus visitantes. Finalmente, Tintal Plaza se sumará el sábado 19 de septiembre con un Karaoke Especial en la Plazoleta Mayorista. De esta manera, la programación amplía la experiencia más allá de las compras