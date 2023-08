Día nacional del Motel: ¿los jóvenes están usando estos espacios ante las ofertas de hoteles por horas?

Desde el 2020 por situaciones de pandemia y reactivación económica se declaró el día nacional del motel. Con el objetivo de aumentar las ventas y brindar un servicio de calidad a los usuarios. Además de esta fecha, se acerca el día del amor y la amistad con celebración el próximo sábado 16 de septiembre.

Frente a esta situación, los dueños de estos negocios se encuentran preocupados por la falta de parejas que visitan estos establecimientos. Frente a la actual crisis, en NoticiasRCN.com dialogamos con Sonia Pérez, directora ejecutiva de Inhotelcol quien explicó los motivos: “Los jóvenes están dejando de frecuentar los moteles por temas de inseguridad en las calles, entonces prefieren quedarse en la casa. Pese a que también hay hoteles que están ofreciendo servicios por horas, el problema radica en el peligro que sienten las personas”, mencionó.

Día nacional del Motel se celebra este 29 de agosto

De acuerdo con la Asociación Nacional de Propietarios de la Industria Hotelera de Colombia, este sector de la economía le brinda empleo a más de 10 mil personas en el país, especialmente a madres cabeza de hogar. Sin embargo, luego de la pandemia vivida solamente han alcanzado sus ventas en un 40%.

Ante esta disminución de visitas, Alexander Alvarado, presidente de la organización solicitó un apoyo a las autoridades para mejorar la economía de sus empresas. “Necesitamos la ayuda del Gobierno y de toda la comunidad. Esperamos que las personas nos visiten y no solamente en Bogotá”, contó.

Le puede interesar: En video: la romántica pedida de mano en la línea de meta del Mundial de Atletismo en Budapest

Empresarios piden apoyo a las autoridades

Luego de la pandemia vivida, las ventas disminuyeron por temas de salud y seguridad. Ante este motivo, Alvarado resaltó la importancia de los impuestos que como gremio han brindado al país, contribuyendo en temas de educación, vías y bienestar para los colombianos. Adicional a ello, Sonia Pérez resaltó: “tenemos muchas promociones, descuentos en decoración, coctelería y reservas para que las parejas vivan nuevas experiencias y salgan de la rutina”.

Otro de los puntos que no ha favorecido la economía de los moteles es el desempleo en la población joven en Colombia, ya que de acuerdo con el último informe del Dane, entre abril y junio de 2023, la población entre los 15 y 28 años que no estudiaba ni se encontraba trabajando fue de 2,64 millones; factor relevante al no contar con los recursos para tener un tiempo íntimo en uno de estos sitios innovadores con varias temáticas.