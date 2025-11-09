CANAL RCN
Epa Colombia recordó a su hija con emotiva fotografía: "Pronto estaremos juntas"

Epa Colombia conmovió a todos sus seguidores tras compartir enternecedor mensaje para su hija, Daphne.

Epa Colombia
Foto Canal RCN

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
12:07 p. m.
Epa Colombia recordó con emotivo mensaje el cumpleaños de su hija, Daphne Samara.

¿Cuáles fueron las fotografías de la hija de Epa Colombia?

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, conmovió a todos sus seguidores tras compartir algunas fotografías de su hija, quien cumplió 17 meses de nacida. A través de Instagram, publicó una imagen de la pequeña con unas emotivas palabras.

Hoy cumplimos 17 meses siendo las mamis de esta hermosa princesa que Dios nos regaló, no hemos podido compartir como quisiéramos y un día pensamos, pero le damos la gloria a Dios. Siempre nos ha respaldado en todo momento y lugar. Y tenemos la confianza y fe en que pronto estaremos juntas de nuevo.

Varios seguidores reaccionaron ante esta celebración y muchos felicitaron a la pequeña de Epa Colombia. "Ser madre te ha cambiado para bien"; "Eres un gran ejemplo"; "Se nota el amor que le das"; fueron algunos comentarios de internautas.

 

¿Cómo es el caso de Epa Colombia?

Actualmente la creadora de contenido cumple su condena en la Escuela de Carabineros de la Policía, institución que fue trasladada el pasado 21 de agosto del 2025.

Todo el caso de la creadora se remonta por sus delitos cometidos en el 2019, cuando estuvo relacionado con actos vandálicos en el Transmilenio.

El proceso determinó que Epa Colombia fuera sentenciada por perturbación en el servicio de transporte público oficial, instigación a delinquir y daño en bien ajeno.

Además, no tendrá la posibilidad de acceder a casa por cárcel a pesar de las gestiones legales por parte de su equipo.

