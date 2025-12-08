¿Enemistad en la cocina?: Valentina y Michelle se disgustan durante el reto en MasterChef

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 se encuentran iniciando un nuevo ciclo en la cocina más importante del país por lo que las celebridades han manifestado su interés por sorprender cada vez más a los tres chefs.

No obstante, la competencia ha dejado ver algunos malestares que ya se han ido consolidando con el paso del tiempo por lo que el reto más reciente fue escenario de una situación en particular.

Valentina y Michelle se disgustan en MasterChef

Los cocineros llegaron nuevamente a la cocina más famosa del país con el objetivo de enfrentarse por parejas en un novedoso reto. No obstante, no todos pudieron cocinar con sus parejas predilectas, pues el azar determinó el rumbo de todos los cocineros.

La locutora Valentina Taguado manifestó su incomodidad al haber quedado seleccionada para trabajar con Michelle, pues al momento de anunciar su pareja la mujer soltó una risa que despertó incertidumbre entre algunos de los cocineros.

De esta manera, la actriz recalcó su inquietud ya que explicó tener un presentimiento de que su compañera no quería trabajar en su compañía. Por su parte, la locutora expresó que había recibido como una amenaza la reacción de Michelle al haber quedado con ella en el reto por parejas.

Seguido de esto, las mujeres tuvieron algunos inconvenientes ya que presentaron fuertes diferencias a la hora de ejecutar las preparaciones que se debían incorporar en el sushi. Por esto, en medio de la sala de espera, Valentina rompió el silencio y se sinceró con Valeria sobre su disgusto por el resultado de su plato.

Finalmente, Valentina y Michelle fueron las participantes que se llevaron el delantal negro por lo que la locuta expresó que ella sí se lo iba a quitar en los próximos retos.

Patty y Pichingo sorprenden con su plato

Por otro lado, la felicidad invadió a Patty y Pichingo, quienes se dieron cuenta de que debían trabajar juntos, una vez más. Por esto, dejaron ver su gran emoción ya que presentaron un delicioso basmati que se llevó grandes elogios de los jueces.

Nicolás de Zubiría no dudó en manifestar el gran apetito que dicha preparación le había despertado, pues dio a conocer que quería comerse la preparación en su totalidad.