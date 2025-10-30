CANAL RCN
Tendencias

¿Sin tiempo ni presupuesto?: aquí ideas rápidas para disfrazarse en Halloween

Ante una amplia variedad de disfraces para la época, la rapidez y practicidad son los mejores aliados.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
05:14 p. m.
Halloween se ha convertido en una de las mejores oportunidades para que los fanáticos del horror pongan a volar su imaginación y sorprendan con sus mejores disfraces para la época.

Sin embargo, los costos de algunas de estas prendas no permiten que sean accesibles para todas las personas por lo que apelar a la creatividad es una de las mejores opciones en este caso.

Ideas para crear disfraces de última hora

Para ejecutar estos disfraces no es necesario gastar cantidades exorbitantes de dinero en ropa o maquillaje. Basta con poseer algunas prendas básicas, accesorios y algunos elementos en casa. Aquí algunas ideas para que salga de apuros:

Ratones de Shrek

No cabe duda de que los personajes de la película animada son unos de los más memorables y aclamados por los fanáticos. Por esto, el disfraz de los auténticos ratones ciegos solo necesitan de prendas básicas como pantalones y camisetas de un mismo color, ya sea blancos, negros o grises. El disfraz irá acompañado de lentes negros, orejas que pueden ser construidas con cartón y un bastón, que puede ser el palo de un recogedor.

Foto: Pinterest
Foto: Pinterest

Fantasma

Uno de los más apetecidos por los grupos de amigos son el auténtico disfraz de fantasma que se construye con una sábana de color blanco. Para facilitar la visión, se pueden hacer dos agujeros en la parte de los ojos y cubrirlos con lentes de preferencia.

Foto: Pinterest
Foto: Pinterest

Pato Lucas

El famosos personaje del pato Lucas ha creado un sin fin de memes populares en redes sociales como el de “pantalón para tiendas” por lo que se ha convertido en uno de los favoritos del público.

Para este solo se necesita contar con una blusa mana larga de color negro, jeans lo suficientemente anchos, cinturón y gorra negra. Para simular la cara del pato se puede construir sus ojos y pico con cartulinas y adecuarse en la gorra. Así mismo, las patas pueden ir sobre los tenis.

Foto: Pinterest
Foto: Pinterest
Medusa

Este disfraz no solo será auténtico, sino que también te cubrirá de una noche de Halloween lluviosa. Para esto solo se necesita una sombrilla, ojos hechos con cartulina, papel de preferencia para cubrirla y diferentes cintas para simular las patas del animal.

Foto: Pinterest
Foto: Pinterest
