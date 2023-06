Domiciliario de churros llevó un pedido sin saberlo a la casa de Messi y explotó en llanto

Un emotivo momento vivió un domiciliario en Argentina, cuando en medio de su jornada laboral tuvo que ir a llevar un pedido de churros a la casa de Lionel Messi. Los hechos se presentaron el pasado sábado 24 de junio en la zona de Funes, en Rosario, cuando fue contactado a través de un número de WhatsApp solicitando un encargo.

Juan Pablo, un joven repartidor de churros es viral en las redes sociales, luego de ser la persona elegida de una panadería para ir a entregar una de las meriendas favoritas del astro argentino.

¿Cómo sucedieron los hechos?

El domiciliario, cumpliendo con su trabajo se dirigió a una residencia con el encargo solicitado, sin saber el destinatario. Con sorpresa, llegó a una zona metropolitana de Rosario, en donde vio bastante seguridad de policías cubriendo el área. Viendo esto, notó que la comida iba a ser entregada para alguien reconocido.

Con sorpresa y alegría, le entregó este encargo a Antonela Roccuzzo, esposa del ‘10’ de la Selección de Argentina, quien se encuentra de vacaciones con su familia y aprovechando el descanso, decidieron hacer un pedido a la tienda más cercana.

Mensaje viral en las redes sociales

El momento vivido es tendencia en las redes sociales, al escuchar al domiciliario contándole a su madre lo sucedido: “Hola, Ma. Recién me llegó un pedido a Kentucky y adivina para la casa de quién fue. Era la casa de Messi. Yo no pensé que era la casa de él y cuando llegué estaban todos los policías, todos los de seguridad ahí, la gente y yo llegando ahí. Lo vi a Messi así a lo lejos y lo saludé, me levantó la voz y yo ahí ya me largué a llorar de la emoción”, mencionó Juan Pablo.

Adicional a ello, el domiciliario le contó al medio local Radio Con Vos: “Llegué y no podía creer dónde estaba. Toqué bocina y no salía nadie. Entonces, me bajé con el pedido y me acerqué. Ahí, primero abrió la puerta el amigo de Messi y yo temblaba. Tenía un nudo en la garganta y la voz quebrada. Atrás, estaba Entonela y el nene. Yo saludé, no sé si era él, pero levanté la mano por las dudas. Fue todo muy rápido, yo no los quería molestar, les pregunté si me podía sacar una foto y me dijeron que estaba con los amigos”