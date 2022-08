Don Freddie Mercurio, un artista que revivió a una leyenda para conquistar el mundo

Freddie Mercury conquistó al mundo en la época de los 70’s y 90’s, siendo la voz principal de la histórica banda Queen, y convirtiéndose en leyenda tras su fallecimiento el 24 de noviembre de 1991. Sin embargo, su legado es incalculable y replicado en todas partes del mundo, y un ejemplo de esto es Carlos Rodríguez, un paisa cuyo principal sueño es sacar a su familia adelante.

Don Freddie Mercurio rápidamente se volvió reconocido por su presencia en varios lugares de Medellín, pero sobre todo en el Metro de la ciudad. Prueba de esto es un video que rápidamente se volvió viral, en el que con el icónico grito de Mercury emocionó a los pasajeros del sistema de transporte.

Carlos Rodríguez, o Don Freddie Mercurio, como es conocido en Medellín, habló con Noticiasrcn.com sobre su decisión de revivir a una leyenda para alegrar los corazones de su amada ciudad.

El surgimiento de Don Freddie Mercurio y el apoyo de su esposa

“El personaje comenzó con varios comentarios en la familia durante dos años antes de la pandemia. Que tenía unos rasgos similares a él en cuestión de charla y un 19, perdón… un 31 de diciembre del 2019 en plena pandemia, cuando estábamos todos en cuarentenas estrictas estábamos repartiendo el fin de año en nuestra casa y mi esposa me dijo que, porque no hacía ese personaje”, y agregó lo siguiente:

Lo comencé a trabajar mirando la condición fisionómica. Me dejé crecer naturalmente el bigote, porque el bigote es natural, no es posible, hay que llegar a una tonalidad de pelo en el color y ya con mi esposa trabajamos eso cuando ya finiquitamos totalmente el personaje fue el asombro mío, entonces ahora ya está el personaje ahora, ¿qué hago?

Luego de toda la preparación, con rasgos parecido a los de la leyenda del rock, Don Freddie Mercurio dio el segundo paso, que fue a darse a conocer ante la sociedad antioqueña, sin importar los contras que pudieran surgir.

“Yo le dije a mi esposa que esto está presto para el día de la marcha de la diversidad. Entonces ella me dijo allá tú le digo yo les tengo un gran respeto a la comunidad LGTBI y ese día desde las 9 de la mañana fui y me fui a trabajar a lo que porque como te he dicho yo soy artista de calle artista urbano y lo que la gente a voluntad da es porque ven el performance. . Ven la calidad, ven que no es únicamente un payaso haciendo, sino que hay un performance muy bien hecho muy bien elaborado”

Se terminó el día de la marcha y viniendo para mi casa me monté en mi sistema de transporte para llegar, que lo más cerca que me queda y sucedió lo que tenía que suceder

Su compromiso es evidente, pues cuando no está trabajando, se dedica a personificar a la leyenda: “Trabajo en una empresa de logística descargando carros en las horas de la mañana y desde que yo salgo a las cinco o seis de la mañana o salgo al medio día, salgo con mi equipo de trabajo de Freddie Mercury, mi maleta, mis parlantes, todo… para luego terminar mi jornada laboral e irme a buscar un sitio de trabajo"

Aunque cuenta que cuando lo ven en la calle las personas se toman fotos con él, se refiere al futuro más bien con reserva: "lo que Dios vaya poniendo en el camino, soy muy dado a la fe”.

Lo que sí es claro es que para Don Freddie Mercurio el éxito que ha conseguido se lo debe a solo una persona y es a su esposa, a quién le agradeció por su apoyo: “El personaje en sí nació dentro de una expectativa de pronto muy cerrada, porque yo no lo creía hasta que mi esposa me apoyó, siempre mantiene muchas expectativas".