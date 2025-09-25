Sorpresa en la música: Don Omar anticipa su retiro y contó lo último que vendrá para su carrera
Tras 25 años de carrera, Don Omar asegura estar listo para ponerle punto final.
Durante el noticiero de La FM, se informó sobre el retiro de Don Omar, uno de los reggaetoneros más famosos de la historia. Antes de ponerle punto final a su carrera, quiere sacar dos álbumes: uno con música inédita y otro con sus éxitos.
En diálogo con Telemundo 31, Don Omar anunció su retiro definitivo de los escenarios, tras más de dos décadas de carrera musical. Hace algunos años suspendió sus presentaciones por complicaciones de salud (cáncer en el riñón); pero el retiro recientemente anunciado será definitivo.
Álbumes y la última gira: lo que vendrá para Don Omar
El cantante hizo referencia a otros exponentes del reggaetón que dejaron de cantar: “Daddy Yankee se retiró, Héctor el Father hoy en día tiene su nueva vida. Yo creo que el tiempo en algún momento va a seguir exigiéndonos a cada uno y mirar hacia el momento en el que tenemos que pasar el batón”.
“Me gustaría hacer ese primer disco de éxitos, que me voy ahora en octubre. Preparar un nuevo disco inédito. Lanzar ese nuevo disco quizás en 2026 y hacer una última gira con Don Omar en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Esa es primicia”, contó el cantante en la entrevista titulada ‘Don Omar: El Rey se Confiesa’.
¿Quién es Don Omar?
William Omar Landrón Rivera es quien durante más de 20 años le ha dado vida a Don Omar. Su papel en el reggaetón lo ha hecho ser un referente y exponente del género.
Su álbum debut, The Last Don, despegó su carrera en 2003. Tres años después, siguió cosechando éxitos con King of Kings. Don Omar también se ha destacado en la actuación, siendo recordado cuando participó en Rápido y Furioso.
Las canciones lo han hecho ganar premios Grammy Latino, Billboard a la Música Latina, Billboard Music Awards y Lo Nuestro. Además, ha compartido éxitos con Daddy Yankee, Wisin & Yandel, Residente, Zion & Lennox, Ivy Queen, Héctor el Father y Tego Calderón, entre otros.