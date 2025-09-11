River no levanta cabeza: Boca Juniors se quedó con el superclásico

El Superclásico argentino volvió a teñirse de azul y oro. En una jornada inolvidable para los hinchas xeneizes, Boca Juniors derrotó 2-0 a River Plate en un estadio La Bombonera colmado por más de 50.000 espectadores que vivieron una auténtica fiesta del fútbol. Entre las figuras presentes en las tribunas destacó la cantante británica Dua Lipa, quien disfrutó de la intensidad y la pasión que caracteriza a este histórico duelo.

Con este resultado, Boca no solo se quedó con el orgullo del clásico, sino que también aseguró su clasificación a la Copa Libertadores de América 2026, un objetivo que el plantel venía persiguiendo desde hace meses.

Zeballos y Merentiel sellaron un triunfo inolvidable

El marcador se abrió en el cierre del primer tiempo, cuando Ezequiel “Changuito” Zeballos aprovechó un rebote dentro del área para marcar el 1-0 a los 45+1 minutos y desatar la euforia en las gradas. Apenas iniciado el complemento, el uruguayo Miguel Merentiel amplió la ventaja con una definición precisa al minuto 46, sentenciando el partido y demostrando una vez más su eficacia en los momentos decisivos.

Del otro lado, River Plate sigue sin encontrar regularidad y profundiza su crisis futbolística. Ni la presencia de los colombianos Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Miguel Borja, junto al experimentado arquero Franco Armani, lograron revertir un rendimiento que dejó muchas dudas. El conjunto millonario quedó ahora muy comprometido en su aspiración de clasificar a la próxima Libertadores, dependiendo de otros resultados y de un cierre de temporada casi perfecto.

Boca celebra y River queda bajo presión

El triunfo de Boca Juniors no solo refuerza su confianza de cara al futuro, sino que también reafirma su estatus como uno de los grandes dominadores del fútbol sudamericano. En cambio, para River Plate, la derrota representa un golpe anímico fuerte y la obligación de recomponer su camino rápidamente si quiere evitar un 2026 sin presencia internacional.

La Bombonera volvió a vibrar con el alma de su gente, y el Superclásico dejó un mensaje claro: Boca está más vivo que nunca y su sueño continental ya tiene boleto asegurado.