Karol G impacta al aparecer en Vogue World 2025: aquí detalles de sus look

La nueva edición de Vogue World regresó a Los Ángeles para celebrar una gala que combina lo mejor del cine, la moda, el glamour y la música.

La magia y el dramatismo se llevaron todas las miradas del espectáculo que contó con la participación de un importante número de artistas reconocidos a nivel global.

Karol G en Vogue World 2025

Carolina Giraldo no ha parado de llevarse todas las miradas ya que, en los últimos meses, ha participado en importantes eventos como el show de medio tiempo de la NFL, el Vaticano, su show en el Victoria’s Secret 2025, entre otras apariciones públicas.

En una nueva oportunidad, la intérprete de ‘Papasito’ volvió a tomarse los lentes con su aparición en la más reciente edición del Vogue World 2025 que contó con una icónica pasarela, al aire libre, en los estudios de Paramount.

El show, que fue aperturado por la actriz Nicole Kidman, reunió a varias celebridades dentro de las que también se destacó Miley Cyrus, Camila Cabello, Hailey Bieber, Cynthia Erivo, entre otras.

Dentro de la pasarela resaltó la presencia de diferentes super modelos como Kendall Jenner y la colombiana Valentina Castro, quien también volvió a llevarse la atención de sus fanáticos en el escenario.

Look de Karol G en el Vogue World 2025

La colombiana ha generado impacto en el mundo de la moda tras lucir un icónico vestido de archivo de Nicolas Ghesquière, para Balenciaga. El estilo, con las mejores características de los años 2000, mezcló el negro y el blanco en un juego en el que la sensualidad y los escotes fueron los protagonistas.

Su falda asimétrica y el estilo drapeado en la zona superior de su look se vieron acompañados por una sutil joyería de Messika y unas sandalias negras, con un fino acabado jelly, de la diseñadora Amina Muaddi.

Por supuesto, el gran cabello de la paisa también se llevó las miradas ya que su exclusivo look, propio de las divas del cine, fue aclamado por algunos fanáticos, quienes resaltaron su elegancia y sutileza para los detalles.

Así lo dio a conocer la mujer, por medio de sus redes sociales, al compartir fotografías inéditas de su participación en el icónico evento de moda.