ECCO Walks invita a redescubrir Teusaquillo con cultura y estilo

El evento, que tendrá lugar este sábado 27 de septiembre en el Park Way, busca conectar a los asistentes con la riqueza cultural y comercial de la zona a través de caminatas urbanas llenas de arte, gastronomía y experiencias interactivas.

¿Qué es ECCO Walks y por qué llega a Bogotá?

ECCO Walks es un nuevo concepto creado por la marca danesa ECCO, reconocida globalmente por su diseño escandinavo y tecnología de confort. Con presencia en más de 90 países, la compañía busca ir más allá del calzado y convertirse en un puente entre las personas y las ciudades que habitan. La iniciativa invita a caminar con intención, descubrir los espacios urbanos y fortalecer la relación con la comunidad local.

Teusaquillo, el escenario cultural elegido

La primera edición de ECCO Walks tendrá lugar en Teusaquillo, el barrio bogotano que combina historia, arte y modernidad. Sus calles arboladas, arquitectura republicana y ambiente bohemio lo han convertido en un punto de encuentro para la gastronomía, la música y la creatividad. El Park Way será el corazón del recorrido, donde los visitantes podrán disfrutar de experiencias inmersivas en espacios culturales y comerciales aliados.

Experiencias únicas para quienes caminan

Durante el recorrido, los asistentes podrán vivir actividades diseñadas especialmente para la ocasión:

Talleres de serigrafía con HAzlo .

. Fotografía móvil junto al creador Juan Moore .

. Recorridos culturales guiados.

Degustaciones, regalos y activaciones especiales.

Estas experiencias buscan que cada paso se convierta en una oportunidad para aprender, compartir y disfrutar de la ciudad desde una nueva perspectiva.

Cómo participar en ECCO Walks Teusaquillo

La participación en ECCO Walks es gratuita y está abierta a todo el público. Los interesados solo deben registrarse en la página oficial del evento para acceder al recorrido y desbloquear beneficios premium en los espacios participantes. La cita es el sábado 27 de septiembre en Teusaquillo – Park Way, Bogotá.

Regístrate aquí para participar: eccowalkscolombia.com

ECCO Walks no solo busca visibilizar los comercios locales, sino también consolidarse como una plataforma que promueve el diseño, la cultura y el bienestar urbano. En palabras de Ana Rojas, Marketing Manager LATAM de ECCO, “cada paso puede convertirse en una experiencia significativa”. Este evento marca el inicio de una serie de caminatas que prometen transformar la manera en que los bogotanos viven y sienten su ciudad.