Paola Jara hizo una confesión de su embarazo y rompió en llanto: esto sucedió

La artista abrió su corazón y contó detalles inéditos de su embarazo. Descubra qué fue lo que dijo.

Foto: @paolajarapj en Instagram.

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
12:32 p. m.
Paola Jara, la reconocida cantante de música popular, está a muy pocos días de dar a luz y tener a su hija Emilia en sus brazos.

En consecuencia, ha demostrado su felicidad en las redes sociales y, además, ha concedido varios diálogos en las que ha abierto su corazón para explicar cómo ha sido su embarazo y cuáles son las emociones que la están invadiendo.

Fue así como habló en el capítulo 3 de 'Hija, queremos que sepas' y lloró revelando una confesión. ¿Cuál fue?

En video: esta fue la confesión que hizo llorar a Paola Jara y está relacionada con su embarazo

Desde que Paola Jara informó que estaba embarazada, ha expresado que ese era uno de sus sueños más anhelados en la vida.

Además, siempre ha resaltado que Emilia es fruto del amor profundo y la conexión única que tiene con Jessi Uribe, su pareja.

Fue así como, en el tercer capítulo de 'Hija, queremos que sepas', detalló qué significa para ella la etapa que se encuentra viviendo.

"Tener un hijo a mi edad, que es ya tener 42 años, es escogerlo desde el alma", afirmó Paola Jara.

Asimismo, la artista manifestó que sus padres siempre le hicieron saber que querían tener una nieta y, por ende, entre lágrimas, confesó estar muy emocionada porque ellos van a tener la oportunidad de disfrutarla.

"Va a tener la fortuna de conocer a sus abuelos y eso me parece un regalo del cielo. Esta es una noticia que uno sabe que le va a cambiar la vida", declaró totalmente conmovida.

Este fue el reciente mensaje que Paola Jara le dedicó a su hija

En la descripción del post en el que Paola Jara mostró el tercer capítulo de 'Hija, queremos que sepas', le dedicó unas palabras muy emotivas a Emilia.

"Hija, serás tan amada. Qué bendición que puedas conocer a tus abuelos y sentir ese amor puro que solo una familia puede dar", escribió.

 

