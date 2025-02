El ganador del Lamborghini de Shakira reveló el problema que lo tiene en aprietos: habló sin filtro

En diciembre de 2024, Shakira sorprendió a sus seguidores al sortear su lujoso Lamborghini. Como parte de un detalle a sus fans, la artista decidió regalar uno de sus tantos coches.

El afortunado resultó ser Michael Mejía, un joven artista colombiano radicado en Miami, quien recibió el costoso vehículo junto con una suma adicional de 90 mil dólares para cubrir impuestos y trámites.

Sin embargo, meses después, Mejía reveló que el mantenimiento del automóvil ha representado un reto financiero que no esperaba.

Aunque al principio la emoción de recibir un Lamborghini fue indescriptible, la realidad económica golpeó pronto a Michael Mejía.

En recientes declaraciones, explicó que los costos asociados al mantenimiento, seguro y gasolina superan sus posibilidades.

A pesar de los 90 mil dólares adicionales que le entregó Shakira, los gastos han aumentado más de lo previsto. Hasta el momento, ya ha invertido 95 mil dólares y cada mes debe pagar 2.500 dólares mensuales solo en seguro.

Pensé que el dinero que me regaló Shakira me alcanzaría para todo, hasta para el arriendo, pero los costos siguen creciendo. Me doy cuenta de que este auto no es fácil de mantener, explicó Mejía.