CANAL RCN
El gesto de Altafulla que causó revuelo tras la pelea de Karina García en Stream Fighters

Aunque no asistió al evento, el cantante barranquillero sorprendió a los fans con un gesto que reavivó los rumores alrededor de la influenciadora paisa.

Altafulla Karina
FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
05:36 p. m.
Karina García se convirtió en una de las protagonistas en ‘Stream Fighters 4’ de Westcol, celebrado el 18 de octubre de 2025, donde se enfrentó en el ring a la mexicana Karely Ruiz. Durante tres rounds, ambas demostraron su preparación y se ganaron el respeto de millones de personas.

A pesar de que Karely Ruiz ganó el último asalto, Karina recibió una ola de aplausos por su resistencia y entrega. Su entrada fue uno de los momentos más comentados de la noche, al llegar acompañada por Yailin ‘la más viral’, quien interpretó en vivo su tema “Bing bong”.

Altafulla rompe el silencio con un gesto inesperado

Tras la pelea, la atención del público no solo se centró en el resultado del combate, sino también en la reacción de Altafulla, expareja de Karina García. Aunque el cantante no asistió al evento, sorprendió a sus seguidores con un gesto que muchos interpretaron como una muestra de apoyo: un “me gusta” en una de las publicaciones que Karina compartió tras su enfrentamiento.

La publicación, que incluía fotografías del evento y un mensaje inspirador sobre la superación personal, recibió miles de comentarios. Sin embargo, el like de Altafulla no pasó desapercibido, generando un debate en redes sociales entre quienes lo consideraron un signo de reconciliación y quienes lo vieron simplemente como una muestra de respeto y admiración hacia su expareja.

¿Apoyo, nostalgia o reconciliación en camino?

El gesto de Altafulla dividió opiniones. Algunos internautas expresaron su entusiasmo ante la posibilidad de una segunda oportunidad entre ambos, recordando que el cantante había acompañado a Karina durante su preparación física antes de la ruptura. Otros, en cambio, destacaron que su reacción fue una forma madura de cerrar un ciclo con gratitud y reconocimiento.

Lo cierto es que la interacción digital bastó para que el tema se convirtiera en tendencia en redes sociales, donde los nombres de Altafulla, Karina García y Karely Ruiz dominaron las conversaciones relacionadas con el evento.

