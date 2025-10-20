Karina García y La Jesuu protagonizaron romántica escena tras evento de Stream Fighters

Luego del esperado evento de Stream Fighters, se llevó a cabo una exclusiva prefiesta para celebrar las peleas y el éxito del show.

'After party' tras evento de Stream Fighters

El sábado 18 de octubre, Bogotá fue el epicentro de Stream Fighters, un espectáculo organizado por el streamer Westcol que reunió a destacadas figuras nacionales e internacionales como Karina García, Andrea Valdiri, Karely Ruiz, JH, Yina Calderón, entre otros.

Al finalizar la jornada, varios participantes, organizadores y asistentes se dirigieron a un bar de la capital para disfrutar del “after party” , una celebración que rápidamente dio de qué hablar en redes sociales.

Durante la fiesta, se filtró un video en el que aparecen Karina García y La Jesuu compartiendo un beso en la boca.

El video de Karina García y La Jesuu que se volvió viral

En las plataformas digitales comenzaron a circular imágenes y clips del evento posterior a Stream Fighters.

En uno de ellos, se observa a Karina García y La Jesuu conversando de manera casual antes de darse un beso frente a la multitud, hecho que desató todo tipo de comentarios entre los seguidores de ambas creadoras de contenido.

Reacciones tras el beso de Karina García y La Jesuu

Claramente, las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, y muchos quedaron sorprendidos ante las imágenes.

Por un lado, varios fanáticos manifestaron su asombro, especialmente porque relacionaron el hecho con la reciente ruptura de Karina García y Altafulla. No obstante, otros aseguraron que el beso pudo haber sido parte de la euforia del momento, aunque no faltaron quienes especularon sobre una posible conexión más allá de la amistad.

Por ahora, ninguna de las dos influencers se ha pronunciado al respecto, dejando a sus seguidores con la incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió entre ellas.