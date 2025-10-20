CANAL RCN
Tendencias

Karina García y La Jesuu protagonizaron romántica escena tras evento de Stream Fighters

Luego del evento de Stream Fighters, varios asistentes tuvieron la oportunidad de estar en un "after party".

Karina García, La Jesuu
Foto Canal RCN

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
02:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luego del esperado evento de Stream Fighters, se llevó a cabo una exclusiva prefiesta para celebrar las peleas y el éxito del show.

“Jamás pensé hacerlo”: Karina García se pronuncia tras perder en ‘Stream Fighters’
RELACIONADO

“Jamás pensé hacerlo”: Karina García se pronuncia tras perder en ‘Stream Fighters’

'After party' tras evento de Stream Fighters

El sábado 18 de octubre, Bogotá fue el epicentro de Stream Fighters, un espectáculo organizado por el streamer Westcol que reunió a destacadas figuras nacionales e internacionales como Karina García, Andrea Valdiri, Karely Ruiz, JH, Yina Calderón, entre otros.

Al finalizar la jornada, varios participantes, organizadores y asistentes se dirigieron a un bar de la capital para disfrutar del “after party”, una celebración que rápidamente dio de qué hablar en redes sociales.

Durante la fiesta, se filtró un video en el que aparecen Karina García y La Jesuu compartiendo un beso en la boca.

Karina García terminó con oxígeno tras fuerte pelea contra Karely Ruiz en el Stream Fighters 4
RELACIONADO

Karina García terminó con oxígeno tras fuerte pelea contra Karely Ruiz en el Stream Fighters 4

El video de Karina García y La Jesuu que se volvió viral

En las plataformas digitales comenzaron a circular imágenes y clips del evento posterior a Stream Fighters.

En uno de ellos, se observa a Karina García y La Jesuu conversando de manera casual antes de darse un beso frente a la multitud, hecho que desató todo tipo de comentarios entre los seguidores de ambas creadoras de contenido.

 

¿Cuánto dinero ganó Westcol con Stream Fighters? Esta sería la impresionante cifra
RELACIONADO

¿Cuánto dinero ganó Westcol con Stream Fighters? Esta sería la impresionante cifra

Reacciones tras el beso de Karina García y La Jesuu

Claramente, las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, y muchos quedaron sorprendidos ante las imágenes.

Por un lado, varios fanáticos manifestaron su asombro, especialmente porque relacionaron el hecho con la reciente ruptura de Karina García y Altafulla. No obstante, otros aseguraron que el beso pudo haber sido parte de la euforia del momento, aunque no faltaron quienes especularon sobre una posible conexión más allá de la amistad.

Por ahora, ninguna de las dos influencers se ha pronunciado al respecto, dejando a sus seguidores con la incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió entre ellas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Preocupación: reconocida actriz reveló que su cáncer hizo metástasis

Redes sociales

Yina Calderón le respondió a Lina Tejeiro por llamarla "Gayina", tras abandonar la pelea vs. Valdiri

Café

Cafés de Colombia Expo 2025 abre sus puertas en Corferias con el mejor aroma del país

Otras Noticias

Canal RCN

Luto en el Canal RCN: falleció camarógrafo de Buen Día Colombia y le rindieron sentido homenaje

Durante la emisión en vivo de Buen Día Colombia, los presentadores confirmaron la triste noticia del fallecimiento del camarógrafo Edgar Prieto.

Selección Colombia

Colombia femenina sub-17 tuvo revancha y goleó 3-0 a Costa de Marfil: vea los goles

La selección Colombia femenina sub-17 se recuperó de su primera salida en el Mundial y hoy goleó a Costa de Marfil.

Banco de la República

Llaves registradas en Bre-B: cómo puede borrarlas o cambiarlas de banco

Accidente aéreo

Avioneta se accidentó en aeropuerto de Táchira: llegó a decirse que intentaba realizar una acrobacia

Historias

¿Cuál es el mejor arroz para deportistas: blanco o integral?