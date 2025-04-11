Reconocido actor confirmó el fin de su relación: ¿qué pasó?

Los seguidores de la televisión se encuentran en shock debido a que un reconocido actor estadounidense, pero que es muy identificado en Colombia y México, confirmó el fin de su relación sentimental.

Se trata de Mauricio Ochmann, que tiene 47 años y ha participado en producciones del más alto nivel como 'El clon', 'El sexo débil', 'Decisiones', 'Mirada de mujer', ¿Y cómo es él?, y 'Hotel bitcoin'.

Su pareja era Lorena González Herrera, que es oriunda de México, es la hija menor del empresario Víctor González Torres y se ha desempeñado como actriz, productora y modelo.

Así fue como Mauricio Ochmann, el reconocido actor, confirmó el fin de su relación con Lorena González Herrera

El pasado lunes 3 de noviembre de 2025, el actor Mauricio Ochmann fue interceptado por los medios de comunicación mexicanos y contó que se encuentra soltero.

Sin embargo, la estrella del cine y de la televisión, a pesar de que le preguntaron de manera directa, no quiso exponer las razones exactas por las que su relación con Lorena González Herrera llegó a su fin.

No obstante, lo que sí aclaró es que la ruptura se presentó desde hace varios meses y que ambos se encuentran concentrados en sus proyectos personales y laborales.

¿Cuándo había iniciado la relación de Mauricio Ochmann y Lorena González Herrera?

Mauricio Ochmann, el reconocido actor de Estados Unidos y México, oficializó su relación con Lorena González en julio del 2024.

Desde ahí, la pareja compartió múltiples fotos y videos de su romance en redes sociales, pero, debido a que dejaron de aparecer juntos de un momento a otro, comenzó a rumorarse el fin de su relación.

En consecuencia, con la intención de ponerle fin a las especulaciones, Mauricio Ochmann informó que el romance sí llegó a su fin.

"Ya me lo venía imaginando", "qué lástima", "no duró nada" y "es su vida privada", han sido algunas de las reacciones en redes sociales.