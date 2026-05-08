Más de 17.000 personas participarán en las II Olimpiadas Unadistas 2026 en Ibagué

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia realizó este 8 de mayo de 2026 la ceremonia oficial de inauguración de las II Olimpiadas Unadistas, un encuentro institucional que busca fortalecer la integración de estudiantes, egresados, docentes y administrativos a través de actividades deportivas, culturales y académicas.

El evento tuvo lugar en el Coliseo Mayor de Ibagué desde las 9:00 de la mañana y contó con delegaciones provenientes de distintas regiones del país. Según la institución, esta segunda edición llega con una participación superior a las 17.000 personas inscritas, cifra que evidencia el crecimiento de esta estrategia de bienestar universitario.

Edgar Guillermo Rodríguez, vicerrector de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados de la UNAD, explicó que estas olimpiadas están orientadas a promover la formación integral mediante espacios de inclusión, convivencia y sana competencia.

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Un encuentro que combina deporte, cultura y emprendimiento

Las II Olimpiadas Unadistas se desarrollarán entre abril y septiembre de 2026 y estarán divididas en tres etapas. La fase local irá del 16 de abril al 31 de mayo, la fase zonal se llevará a cabo entre el 18 y el 29 de agosto y la fase nacional está prevista del 21 al 26 de septiembre en la Zona Sur.

Durante las diferentes jornadas, los participantes competirán en modalidades relacionadas con expresión artística y cultural, deporte y recreación, juegos electrónicos y autóctonos, además de espacios de emprendimiento e innovación.

Desde la UNAD destacan que este evento no solo busca incentivar la actividad física y la creatividad, sino también consolidarse como un escenario de encuentro entre comunidades académicas de distintas zonas del territorio nacional.

“Más allá de la competencia, estas olimpiadas se consolidan como el único espacio de encuentro de toda nuestra comunidad unadista proveniente de las distintas zonas del país, un espacio que promueve valores como la inclusión, el respeto, el trabajo colaborativo, la diversidad y el juego limpio, alineados con el modelo educativo de la UNAD”, señala el vicerrector de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados de la UNAD.

Ibagué será la sede de la ceremonia inaugural

La capital del Tolima será el punto de partida oficial de estas olimpiadas universitarias. La agenda de inauguración contempla actividades como el desfile de delegaciones, el espectáculo cultural “Colombianitud sin fronteras”, el encendido de la llama olímpica, el juramento deportivo y un partido de exhibición entre equipos de la UNAD vs SENA.

Además del componente deportivo y cultural, la universidad indicó que las olimpiadas hacen parte de una estrategia institucional enfocada en fortalecer el bienestar integral, la salud mental y la convivencia dentro de la comunidad educativa.

“Las Olimpiadas Unadistas hacen parte de una estrategia institucional orientada a fortalecer el bienestar integral, la salud mental, la convivencia y la construcción de comunidad, en coherencia con los principios de educación inclusiva y desarrollo humano. Además, incorporan componentes de sostenibilidad ambiental y acompañamiento psicosocial, consolidándose como un escenario formativo que trasciende lo deportivo y cultural para impactar positivamente la calidad de vida de la comunidad universitaria”, concluye Rodríguez.