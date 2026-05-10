Cuarteto inesperado: este sería el próximo eliminado de MasterChef según la IA

Una nueva prueba de eliminación está por tomarse las estaciones de la cocina de MasterChef Celebrity Colombia y los fogones se encenderán para conocer al nuevo famoso que tendrá que abandonar la competencia para siempre.

Para esta ocasión, cuatro participantes no contaron con la fortuna de salvarse por lo que ahora tendrán que sorprender a los jueces en una eliminación que, hasta el momento, será una de las más pequeñas al contar con dicha cantidad de cocineros.

¿Quién será el próximo eliminado de MasterChef?

El reto de salvación ha generado grandes expectativas sobre lo ocurrirá en la próxima eliminación. Tras tener serios inconvenientes con el uso de las salsas, cocción de las proteínas, exceso de grasa y falta de orden, los cocineros en riesgo son Mariana, Marta, Luciano y Verónica.

Sin embargo, varios de estos participantes ya han tenido la oportunidad de enfrentarse a más de un reto de eliminación. Este es el caso de Luciano D’Alessandro, quien ha estado en la mayoría de los desafíos con los que ha despedido a varios de sus compañeros más cercanos.

Marta también ha sido una de las participantes que ha enfrentado más retos de eliminación por lo que ha logrado tener experiencia para trabajar bajo la presión que implica cocinar para no ser eliminado.

Aunque los cuatro famosos ya han logrado sobrevivir a eliminaciones previas, la Inteligencia Artificial ha evaluado el rendimiento, capacidad de resolver y manejo de la presión durante las más recientes pruebas en el juego.

A partir de dicho análisis, ChatGPT aseguró que Marta podría ser la próxima cocinera en riesgo de salir ya que la mujer ha tenido varias fallas en sus preparaciones y sus platillos han estado por debajo del nivel que los demás cocineros han demostrado.

Dentro de las principales razones por las que la actriz sería la primera jugadora en riesgo se encuentra la vulnerabilidad que ha tenido durante los retos individuales ya que ha demostrado tener fallas que, en varias oportunidades, se han vuelto reiterativas.

¿Cuáles serán los otros jugadores en riesgo?

Pero la IA no solamente reveló la primera opción del que será el posible eliminado, pues, según la predicción, Luciano D’Alessandro sería el segundo jugador con mayor riesgo de salir ante las fallas que han tenido sus preparaciones individuales.

Aunque las predicciones se encuentran basadas en el reciente desempeño, el resultado final se conocerá durante el capítulo de este lunes 5 de octubre de 2026.