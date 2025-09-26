¡Emotivo! Cantante compartió el sexo de su bebé en los Premios Juventud 2025

La artista sorprendió a todos sus seguidores al anunciar el sexo de su bebé en los Premios Juventud 2025.

RELACIONADO Camarógrafo de Shakira cae al grabarla en concierto y su reacción genera fuertes críticas

¿Cómo fue la revelación de sexo del bebé de Nati Natasha?

Se celebró la edición número 22 de los Premios Juventud en la Ciudad de Panamá, y uno de los momentos más emotivos de la gala lo protagonizó la cantante dominicana Natti Natasha, quien sorprendió al público al revelar el sexo de su bebé.

Durante una interpretación especial junto a la Sinfónica Juvenil Nacional, un resplandor rosa iluminó el escenario, y acto seguido, la artista confirmó que está esperando una niña, lo que desató aplausos y lágrimas entre los asistentes.

Por primera vez, Natti Natasha utilizó un escenario de este tipo para realizar la revelación de género, gesto que rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde sus seguidores compartieron mensajes de emoción y alegría.

Así se vivieron los Premios Juventud 2025

Una de las más galardonadas fue Shakira, quien conquisto con su sencillo de Soltera y fue galardonada como 'Mejor canción pop/ urbano', confirmando, una vez más, que es una de las artistas con más influencia a nivel internacional.

También, el grupo Morat se consolidó como 'El Grupo o Dúo Favorito del Año'. No hay que dejar de lado, a Karol G quien se coronó con su canción Si Antes Te Hubiera Conocido como 'Tropical Hit' y como Artista Premios Juventud del Año.