“Es mucho ambiente”: Beéle reacciona a inédito suceso en la semifinal de MasterChef

Las cinco últimas participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 se enfrentaron a una semifinal en donde el resultado no se midió por la mayor cantidad de errores, sino por el alto nivel que cada una de las cocineras plasmó en sus preparaciones.

No obstante, las condiciones de dicho desafío no fueron las esperadas ya que, en medio del reto de campo, se presentó un contundente fenómeno natural que llevó a todo el equipo a resguardarse.

¿Qué pasó en la semifinal de MasterChef Celebrity?

El trascendental reto se llevó a cabo en la mítica Guajira en donde las cinco participantes tuvieron que sorprender a los tres chefs para lograr obtener un cupo en la gran final de la décima temporada de la competencia.

Pese a las extremas condiciones del entorno, en donde fueron protagonistas el sol, las altas temperaturas y el temor ante la exigencia requerida, un insólito fenómeno natural arribó al lugar en donde se estaba grabando la contundente semifinal de la competencia culinaria.

Una imponente tormenta de arena obligó tanto a la producción como a las cocineras a detener sus preparaciones para resguardarse y evitar que la comida se viera afectada por el exceso de tierra y polvo.

No obstante, el humor de todas las participantes hicieron de aquel estresante instante en una oportunidad para divertirse sobre lo que estaba ocurriendo. Este fue el caso de Valentina Taguado, quien no dudó en tomar un megáfono y su teléfono móvil para poner a todo volumen sus canciones favoritas del cantante Beéle.

Por supuesto, la reacción del barranquillero, por medio de redes sociales, no se hizo esperar ya que el artista tomó un espacio para exaltar la actitud de la famosa locutora.

“Valentina es mucho ambiente donde sea y ustedes no están preparados para esa conversación”, manifestó el artista.

A dicho comentario se sumó la respuesta de la mujer: “A la orden para el desorden”. Así mismo, la presentadora Claudia Bahamón recordó, con aparente entusiasmo, el exceso de viento que la habría llevado a “comer arena”.

¿Quiénes son las finalistas de MasterChef Celebrity?

La cocina de MasterChef Celebrity tendrá la oportunidad de ver pasar una de las finales más esperadas por miles de fanáticos, quienes siguieron capítulo tras capítulo a su cocinero favorito.

Por esto, Colombia será testigo del enfrentamiento entre Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila y Carolina Sabino, quienes lograron llegar a la final del reto culinario y buscan convertirse en la décima MasterChef Celebrity Colombia.